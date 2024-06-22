https://1prime.ru/20240622/aerodromy-849399992.html
WP: из-за ограничений США ВСУ не могут бить по ключевым аэродромам России
WP: из-за ограничений США ВСУ не могут бить по ключевым аэродромам России - 22.06.2024, ПРАЙМ
WP: из-за ограничений США ВСУ не могут бить по ключевым аэродромам России
Установленные американцами ограничения на дальность ударов по российской территории из некоторых видов предоставленного ими Киеву оружия не позволяют ВСУ бить... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T06:37+0300
2024-06-22T06:37+0300
2024-06-22T06:38+0300
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Установленные американцами ограничения на дальность ударов по российской территории из некоторых видов предоставленного ими Киеву оружия не позволяют ВСУ бить по важнейшим российским аэродромам, пишет Washington Post со ссылкой на источники. Представитель Госдепартамента США ранее заявил РИА Новости, что президент Джо Байден дал Киеву разрешение применять поставленное Соединенными Штатами оружие для контрбатарейной борьбы с находящимися на российской территории целями, которые угрожают району Харькова, однако при этом сохранил запрет на использование оперативно-тактических ракет ATACMS и других средств дальнего огневого поражения. "Новая политика США, позволяющая Украине обстреливать российскую территорию из некоторых видов американского оружия, привела к сокращению числа российских атак, но всё еще ограничивает радиус действия настолько, что не позволяет Украине наносить удары по ключевым аэродромам", - пишет издание, ссылаясь на двух украинских чиновников.Как отмечается, указанные аэродромы используют самолеты российских ВКС, сбрасывающие "смертоносные управляемые авиабомбы, наносящие наибольший ущерб военным позициям".Как заявляют официальные лица в Киеве, Соединенные Штаты установили ограничение на удары до расстояния менее 100 километров от российско-украинской границы. Чиновники в США не стали уточнить дальность ограничения, но при этом сообщили, что заявления украинских источников не соответствуют действительности. Ранее в июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что разрешение использовать поставленное Вашингтоном оружие по российской территории распространяется на все территории, где Вооруженные силы РФ пересекают украинскую границу. Он уточнил, что Соединенные Штаты дают разрешение ВСУ совершать атаки на российские войска, отходящие на территорию РФ, с применением артиллерии и иных базирующихся на земле систем. Изначально разрешение бить по российской территории поставленным американцами оружием связывалось только с районами, которые граничат с Харьковской областью. Президент Владимир Путин подчеркивал, что представителям государств Североатлантического альянс нужно отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда заявляют о планах разрешить ВСУ бить по "легитимным целям" в глубине российской территории ракетными комплексами, переданными украинским войскам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ России на новые удары по территории РФ, указывал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Киеву. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут для России законной целью. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, оружие
WP: из-за ограничений США ВСУ не могут бить по ключевым аэродромам России
WP: ограничения США не дают Киеву бить их оружием по ключевым аэродромам России
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Установленные американцами ограничения на дальность ударов по российской территории из некоторых видов предоставленного ими Киеву оружия не позволяют ВСУ бить по важнейшим российским аэродромам, пишет Washington Post со ссылкой на источники.
Представитель Госдепартамента США ранее заявил РИА Новости, что президент Джо Байден дал Киеву разрешение применять поставленное Соединенными Штатами оружие для контрбатарейной борьбы с находящимися на российской территории целями, которые угрожают району Харькова, однако при этом сохранил запрет на использование оперативно-тактических ракет ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
"Новая политика США, позволяющая Украине обстреливать российскую территорию из некоторых видов американского оружия, привела к сокращению числа российских атак, но всё еще ограничивает радиус действия настолько, что не позволяет Украине наносить удары по ключевым аэродромам", - пишет издание, ссылаясь на двух украинских чиновников.
В США сообщили о хаосе в рядах ВСУ из-за "оружия-невидимки" россиян
Как отмечается, указанные аэродромы используют самолеты российских ВКС, сбрасывающие "смертоносные управляемые авиабомбы, наносящие наибольший ущерб военным позициям".
Как заявляют официальные лица в Киеве, Соединенные Штаты установили ограничение на удары до расстояния менее 100 километров от российско-украинской границы. Чиновники в США не стали уточнить дальность ограничения, но при этом сообщили, что заявления украинских источников не соответствуют действительности.
Ранее в июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что разрешение использовать поставленное Вашингтоном оружие по российской территории распространяется на все территории, где Вооруженные силы РФ пересекают украинскую границу. Он уточнил, что Соединенные Штаты дают разрешение ВСУ совершать атаки на российские войска, отходящие на территорию РФ, с применением артиллерии и иных базирующихся на земле систем. Изначально разрешение бить по российской территории поставленным американцами оружием связывалось только с районами, которые граничат с Харьковской областью.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что представителям государств Североатлантического альянс нужно отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда заявляют о планах разрешить ВСУ бить по "легитимным целям" в глубине российской территории ракетными комплексами, переданными украинским войскам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ России на новые удары по территории РФ, указывал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Киеву. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут для России законной целью. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.