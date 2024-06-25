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Эксперт назвал разницу между дорогими и дешевыми автошинами - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал разницу между дорогими и дешевыми автошинами
Эксперт назвал разницу между дорогими и дешевыми автошинами - 25.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал разницу между дорогими и дешевыми автошинами
Шины подороже и подешевле отличаются показателями безопасности: сцеплением, стартом движения и тормозом, входом в поворот. Подробности порталу Autonews.ru... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:17+0300
2024-06-25T11:19+0300
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Шины подороже и подешевле отличаются показателями безопасности: сцеплением, стартом движения и тормозом, входом в поворот. Подробности порталу Autonews.ru рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.У товара с невысокой ценой в составе будет большая доля сажи, такая шина дает значительный шум и низкие износостойкость, сцепление и комфорт, отметил эксперт. Увеличивается расход топлива, портятся элементы подвески. Кроме того, стоимость товара зависит и бренда-производителя: чем известнее, тем дороже. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВодителю важны тормозной путь, износостойкость, шумность. Все эти параметры заявляются производителем, а после тестируются экспертами. На основе официальных и неофициальных тестов формируются рейтинги резины, на которые и стоит обращать внимание при покупке. Чтобы покрышки служили как можно дольше, необходимо придерживаться простых правил, которые агентству “Прайм” перечислял технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. Прежде всего, необходимо регулярно проверять давление в шинах. А после каждого шиномонтажа и некоторых ремонтных работ по подвеске, необходимо правильно отбалансировать и выровнять углы установки колес.
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авто, автомобильные шины, зимние шины, всесезонные шины, шипованные шины, машины, шины
Авто, автомобильные шины, зимние шины, всесезонные шины, шипованные шины, машины, шины
11:17 25.06.2024 (обновлено: 11:19 25.06.2024)
 
Эксперт назвал разницу между дорогими и дешевыми автошинами

Эксперт Погуляев назвал разницу между дорогими и дешёвыми шинами

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкШиномонтажная мастерская
Шиномонтажная мастерская - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Шины подороже и подешевле отличаются показателями безопасности: сцеплением, стартом движения и тормозом, входом в поворот. Подробности порталу Autonews.ru рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

У товара с невысокой ценой в составе будет большая доля сажи, такая шина дает значительный шум и низкие износостойкость, сцепление и комфорт, отметил эксперт. Увеличивается расход топлива, портятся элементы подвески. Кроме того, стоимость товара зависит и бренда-производителя: чем известнее, тем дороже.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Водителю важны тормозной путь, износостойкость, шумность. Все эти параметры заявляются производителем, а после тестируются экспертами. На основе официальных и неофициальных тестов формируются рейтинги резины, на которые и стоит обращать внимание при покупке.
Чтобы покрышки служили как можно дольше, необходимо придерживаться простых правил, которые агентству “Прайм” перечислял технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. Прежде всего, необходимо регулярно проверять давление в шинах. А после каждого шиномонтажа и некоторых ремонтных работ по подвеске, необходимо правильно отбалансировать и выровнять углы установки колес.
Шинный завод - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
В автосервисе раскрыли секрет продления срока службы шин
19 марта, 03:03
 
Автоавтомобильные шинызимние шинывсесезонные шинышипованные шинымашинышины
 
 
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