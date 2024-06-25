https://1prime.ru/20240625/sinagoga-849476916.html

Работник синагоги в Дербенте рассказал новые подробности атаки боевиков

Работник синагоги в Дербенте рассказал новые подробности атаки боевиков - 25.06.2024, ПРАЙМ

Работник синагоги в Дербенте рассказал новые подробности атаки боевиков

Работник пострадавшей при атаке боевиков синагоги в Дербенте рассказал РИА Новости подробности трагического происшествия. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T14:50+0300

2024-06-25T14:50+0300

2024-06-25T14:50+0300

происшествия

дербент

дагестан

теракт

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/44/842194449_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_d9547087f0a0f32d7d2936732c6ea5ca.jpg

ДЕРБЕНТ, 25 июн - ПРАЙМ. Работник пострадавшей при атаке боевиков синагоги в Дербенте рассказал РИА Новости подробности трагического происшествия. "Забросали зажигательные смеси, убили двух охранников. Прихожан в этот момент внутри не было", – сказал собеседник. По его словам, "это произошло за полчаса до молитвы". Сейчас синагогу очищают от копоти, разбирают завалы и вывозят мусор.Ранее работница лавки Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале рассказала, как три с половиной часа пряталась в храме во время нападения террористов. По словам Татьяны Тереховой, охранник церкви Михаил отстреливался из травматического пистолета. И до последнего давал прихожанам возможность спрятаться.В воскресенье, когда православные праздновали День Святой Троицы, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС.

https://1prime.ru/20240625/melikov-849467394.html

дербент

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дербент, дагестан, теракт