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Работник синагоги в Дербенте рассказал новые подробности атаки боевиков
Работник синагоги в Дербенте рассказал новые подробности атаки боевиков - 25.06.2024, ПРАЙМ
Работник синагоги в Дербенте рассказал новые подробности атаки боевиков
Работник пострадавшей при атаке боевиков синагоги в Дербенте рассказал РИА Новости подробности трагического происшествия. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T14:50+0300
2024-06-25T14:50+0300
2024-06-25T14:50+0300
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ДЕРБЕНТ, 25 июн - ПРАЙМ. Работник пострадавшей при атаке боевиков синагоги в Дербенте рассказал РИА Новости подробности трагического происшествия. "Забросали зажигательные смеси, убили двух охранников. Прихожан в этот момент внутри не было", – сказал собеседник. По его словам, "это произошло за полчаса до молитвы". Сейчас синагогу очищают от копоти, разбирают завалы и вывозят мусор.Ранее работница лавки Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале рассказала, как три с половиной часа пряталась в храме во время нападения террористов. По словам Татьяны Тереховой, охранник церкви Михаил отстреливался из травматического пистолета. И до последнего давал прихожанам возможность спрятаться.В воскресенье, когда православные праздновали День Святой Троицы, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС.
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дербент, дагестан, теракт
Происшествия, Дербент, Дагестан, теракт
Работник синагоги в Дербенте рассказал новые подробности атаки боевиков
РИА: охранники синагоги погибли в Дербенте, боевики бросали зажигательные смеси
ДЕРБЕНТ, 25 июн - ПРАЙМ. Работник пострадавшей при атаке боевиков синагоги в Дербенте рассказал РИА Новости подробности трагического происшествия.
"Забросали зажигательные смеси, убили двух охранников. Прихожан в этот момент внутри не было", – сказал собеседник. По его словам, "это произошло за полчаса до молитвы". Сейчас синагогу очищают от копоти, разбирают завалы и вывозят мусор.
Ранее работница лавки Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале рассказала
, как три с половиной часа пряталась в храме во время нападения террористов. По словам Татьяны Тереховой, охранник церкви Михаил отстреливался из травматического пистолета. И до последнего давал прихожанам возможность спрятаться.
В воскресенье, когда православные праздновали День Святой Троицы, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС.
Глава Дагестана выступил против ношения никаба из-за вопросов безопасности