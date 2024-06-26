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Автоэксперты назвали самые надежные двигатели во всем мире - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперты назвали самые надежные двигатели во всем мире
Автоэксперты назвали самые надежные двигатели во всем мире - 26.06.2024, ПРАЙМ
Автоэксперты назвали самые надежные двигатели во всем мире
Четырехцилиндровые двигатели - по-прежнему самые доступные и популярные на рынке. Эксперты автопортала HotCars выяснили, какие моторы-"четверки" являются самыми | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T13:42+0300
2024-06-26T13:42+0300
авто
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toyota
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Четырехцилиндровые двигатели - по-прежнему самые доступные и популярные на рынке. Эксперты автопортала HotCars выяснили, какие моторы-"четверки" являются самыми надежными.Первый - это 2,4-литровый Toyota 22RE мощностью 105 лошадиных сил, выпущенный в 1985 году. По оценке автовладельцев, у мотора есть некоторые недостатки - передние сальники, которые могут трескаться и протекать, и прокладки головки блока цилиндров, которые нужно менять после пробега в 160 тысяч километров.Второй надежный четырехцилиндровый мотор - Honda K24. Его устанавливают в автомобилях Honda с 2000-х годов. В числе его недостатков эксперты назвали преждевременный износ выпускного распредвала и течь сальников. В остальном оба японских мотора надежны и долговечны. Ранее владелец кузовного автосервиса рассказал, почему железо на современных машинах служит меньше, чем на старых моделях. Теперь металл капота специально разрабатывается так, чтобы при наезде на человека он смялся, предотвращая серьезные травмы, отмечает собеседник портала. Еще одна важная особенность - в кузовах старых машин меньше скрытых полостей. В современных их больше, там скапливается грязь, что вызывает коррозию.
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авто, автоэксперт, honda, toyota
Авто, автоэксперт, Honda, Toyota
13:42 26.06.2024
 
Автоэксперты назвали самые надежные двигатели во всем мире

Автоэксперты HotCars назвали самые надежные двигатели во всем мире

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк%Автосалон Toyota
%Автосалон Toyota - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Четырехцилиндровые двигатели - по-прежнему самые доступные и популярные на рынке. Эксперты автопортала HotCars выяснили, какие моторы-"четверки" являются самыми надежными.
Первый - это 2,4-литровый Toyota 22RE мощностью 105 лошадиных сил, выпущенный в 1985 году. По оценке автовладельцев, у мотора есть некоторые недостатки - передние сальники, которые могут трескаться и протекать, и прокладки головки блока цилиндров, которые нужно менять после пробега в 160 тысяч километров.
Второй надежный четырехцилиндровый мотор - Honda K24. Его устанавливают в автомобилях Honda с 2000-х годов. В числе его недостатков эксперты назвали преждевременный износ выпускного распредвала и течь сальников. В остальном оба японских мотора надежны и долговечны.
Ранее владелец кузовного автосервиса рассказал, почему железо на современных машинах служит меньше, чем на старых моделях. Теперь металл капота специально разрабатывается так, чтобы при наезде на человека он смялся, предотвращая серьезные травмы, отмечает собеседник портала. Еще одна важная особенность - в кузовах старых машин меньше скрытых полостей. В современных их больше, там скапливается грязь, что вызывает коррозию.
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