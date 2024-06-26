https://1prime.ru/20240626/dvigatel--849508208.html
Автоэксперты назвали самые надежные двигатели во всем мире
Автоэксперты назвали самые надежные двигатели во всем мире - 26.06.2024, ПРАЙМ
Автоэксперты назвали самые надежные двигатели во всем мире
Четырехцилиндровые двигатели - по-прежнему самые доступные и популярные на рынке. Эксперты автопортала HotCars выяснили, какие моторы-"четверки" являются самыми | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T13:42+0300
2024-06-26T13:42+0300
2024-06-26T13:42+0300
авто
автоэксперт
honda
toyota
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/70/829167041_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_76df32514b2235e90ad517010456fdfd.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Четырехцилиндровые двигатели - по-прежнему самые доступные и популярные на рынке. Эксперты автопортала HotCars выяснили, какие моторы-"четверки" являются самыми надежными.Первый - это 2,4-литровый Toyota 22RE мощностью 105 лошадиных сил, выпущенный в 1985 году. По оценке автовладельцев, у мотора есть некоторые недостатки - передние сальники, которые могут трескаться и протекать, и прокладки головки блока цилиндров, которые нужно менять после пробега в 160 тысяч километров.Второй надежный четырехцилиндровый мотор - Honda K24. Его устанавливают в автомобилях Honda с 2000-х годов. В числе его недостатков эксперты назвали преждевременный износ выпускного распредвала и течь сальников. В остальном оба японских мотора надежны и долговечны. Ранее владелец кузовного автосервиса рассказал, почему железо на современных машинах служит меньше, чем на старых моделях. Теперь металл капота специально разрабатывается так, чтобы при наезде на человека он смялся, предотвращая серьезные травмы, отмечает собеседник портала. Еще одна важная особенность - в кузовах старых машин меньше скрытых полостей. В современных их больше, там скапливается грязь, что вызывает коррозию.
https://1prime.ru/20240624/nissan-849445887.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/70/829167041_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_a878736de71ea87012ceae738ccca788.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, автоэксперт, honda, toyota
Авто, автоэксперт, Honda, Toyota
Автоэксперты назвали самые надежные двигатели во всем мире
Автоэксперты HotCars назвали самые надежные двигатели во всем мире