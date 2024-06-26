https://1prime.ru/20240626/ugon-849503556.html

"За считанные секунды". Эксперты спрогнозировали рост угонов китайских авто

"За считанные секунды". Эксперты спрогнозировали рост угонов китайских авто - 26.06.2024, ПРАЙМ

"За считанные секунды". Эксперты спрогнозировали рост угонов китайских авто

В России продается все больше китайских авто - как новых, так и с пробегом. Легко ли такие модели угнать для перепродажи или разбора на детали, разбирали... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T12:18+0300

2024-06-26T12:18+0300

2024-06-26T12:18+0300

авто

автоэксперт

китайские авто

угон

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. В России продается все больше китайских авто - как новых, так и с пробегом. Легко ли такие модели угнать для перепродажи или разбора на детали, разбирали эксперты и страховщики, опрошенные порталом Autonews.ru.В компании "Абсолют Страхование" рассказали, что в 2024 году они не зафиксировали ни одного случая угона машин китайских брендов. Однако эксперты ожидают, что в скором времени частота таких преступлений начнет приближаться к показателям прежних классических моделей. При этом в статистику страховщиков по угонам попадают лишь те автомобили, владельцы которых оформили полис каско. А МВД перестало публиковать такие данные несколько лет назад.Что касается сложности угонов автомобилей китайского производства, то она сопоставима с машинами среднего класса европейского и японского рынков, отметил руководитель отдела разработок НПО "СтарЛайн" Илья Никифоров. По его словам, чаще всего для угона таких автомобилей используются ретрансляторы и кодграбберы, защитить от которых штатная противоугонная система не может. Угоны с помощью такого оборудования происходят за считанные секунды.Между тем, опрос, проведенный специалистами каршеринга "Ситидрайв" и аналитического агентства A2:Research, выявил, что 68 процентов россиян недовольны ценами на машины из КНР. Тем не менее, 37 процентов респондентов оценивают китайские автомобили благодаря отличной технологии и оснащению,

https://1prime.ru/20240626/avto-849482363.html

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авто, автоэксперт, китайские авто, угон