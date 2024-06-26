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"За считанные секунды". Эксперты спрогнозировали рост угонов китайских авто - 26.06.2024, ПРАЙМ
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"За считанные секунды". Эксперты спрогнозировали рост угонов китайских авто
"За считанные секунды". Эксперты спрогнозировали рост угонов китайских авто - 26.06.2024, ПРАЙМ
"За считанные секунды". Эксперты спрогнозировали рост угонов китайских авто
В России продается все больше китайских авто - как новых, так и с пробегом. Легко ли такие модели угнать для перепродажи или разбора на детали, разбирали... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T12:18+0300
2024-06-26T12:18+0300
авто
автоэксперт
китайские авто
угон
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. В России продается все больше китайских авто - как новых, так и с пробегом. Легко ли такие модели угнать для перепродажи или разбора на детали, разбирали эксперты и страховщики, опрошенные порталом Autonews.ru.В компании "Абсолют Страхование" рассказали, что в 2024 году они не зафиксировали ни одного случая угона машин китайских брендов. Однако эксперты ожидают, что в скором времени частота таких преступлений начнет приближаться к показателям прежних классических моделей. При этом в статистику страховщиков по угонам попадают лишь те автомобили, владельцы которых оформили полис каско. А МВД перестало публиковать такие данные несколько лет назад.Что касается сложности угонов автомобилей китайского производства, то она сопоставима с машинами среднего класса европейского и японского рынков, отметил руководитель отдела разработок НПО "СтарЛайн" Илья Никифоров. По его словам, чаще всего для угона таких автомобилей используются ретрансляторы и кодграбберы, защитить от которых штатная противоугонная система не может. Угоны с помощью такого оборудования происходят за считанные секунды.Между тем, опрос, проведенный специалистами каршеринга "Ситидрайв" и аналитического агентства A2:Research, выявил, что 68 процентов россиян недовольны ценами на машины из КНР. Тем не менее, 37 процентов респондентов оценивают китайские автомобили благодаря отличной технологии и оснащению,
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авто, автоэксперт, китайские авто, угон
Авто, автоэксперт, китайские авто, Угон
12:18 26.06.2024
 
"За считанные секунды". Эксперты спрогнозировали рост угонов китайских авто

Autonews: Эксперты спрогнозировали рост угонов китайских автомобилей

© Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкКитайский автомобиль Haval
Китайский автомобиль Haval
© Пресс-служба губернатора Тульской области
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. В России продается все больше китайских авто - как новых, так и с пробегом. Легко ли такие модели угнать для перепродажи или разбора на детали, разбирали эксперты и страховщики, опрошенные порталом Autonews.ru.
В компании "Абсолют Страхование" рассказали, что в 2024 году они не зафиксировали ни одного случая угона машин китайских брендов. Однако эксперты ожидают, что в скором времени частота таких преступлений начнет приближаться к показателям прежних классических моделей. При этом в статистику страховщиков по угонам попадают лишь те автомобили, владельцы которых оформили полис каско. А МВД перестало публиковать такие данные несколько лет назад.
Что касается сложности угонов автомобилей китайского производства, то она сопоставима с машинами среднего класса европейского и японского рынков, отметил руководитель отдела разработок НПО "СтарЛайн" Илья Никифоров. По его словам, чаще всего для угона таких автомобилей используются ретрансляторы и кодграбберы, защитить от которых штатная противоугонная система не может. Угоны с помощью такого оборудования происходят за считанные секунды.
Между тем, опрос, проведенный специалистами каршеринга "Ситидрайв" и аналитического агентства A2:Research, выявил, что 68 процентов россиян недовольны ценами на машины из КНР. Тем не менее, 37 процентов респондентов оценивают китайские автомобили благодаря отличной технологии и оснащению,
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Китайские авто стали массово попадать в ремонт. Что о них узнали
03:03
 
Автоавтоэксперткитайские автоУгон
 
 
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