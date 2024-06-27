https://1prime.ru/20240627/assanzh-849558836.html
Байден не рассматривает возможность помилования Ассанжа
Байден не рассматривает возможность помилования Ассанжа - 27.06.2024, ПРАЙМ
Байден не рассматривает возможность помилования Ассанжа
Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T21:46+0300
2024-06-27T21:46+0300
2024-06-27T21:46+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 27 июн – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Нет, это не рассматривается", — ответила она на соответствующий вопрос журналистов. В среду, 26 июня, Ассанж признал свою вину в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. Его приговорили к пяти годам, которые уже провел в заключении. Прямо из суда Северных Марианских островов его отпустили домой в Австралию. Австралиец Ассанж стал известен во всем мире после основания им сайта WikiLeaks, на котором размещались, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, а также личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
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сша, джо байден, джулиан ассанж
Политика, США, Джо Байден, Джулиан Ассанж
Байден не рассматривает возможность помилования Ассанжа
Белый дом: Байден не рассматривает возможность помилования Ассанжа
ВАШИНГТОН, 27 июн – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Нет, это не рассматривается", — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.
В среду, 26 июня, Ассанж признал свою вину в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. Его приговорили к пяти годам, которые уже провел в заключении. Прямо из суда Северных Марианских островов его отпустили домой в Австралию.
Австралиец Ассанж стал известен во всем мире после основания им сайта WikiLeaks, на котором размещались, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, а также личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
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