https://1prime.ru/20240627/assanzh-849558836.html

Байден не рассматривает возможность помилования Ассанжа

Байден не рассматривает возможность помилования Ассанжа - 27.06.2024, ПРАЙМ

Байден не рассматривает возможность помилования Ассанжа

Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T21:46+0300

2024-06-27T21:46+0300

2024-06-27T21:46+0300

политика

сша

джо байден

джулиан ассанж

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ВАШИНГТОН, 27 июн – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Нет, это не рассматривается", — ответила она на соответствующий вопрос журналистов. В среду, 26 июня, Ассанж признал свою вину в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. Его приговорили к пяти годам, которые уже провел в заключении. Прямо из суда Северных Марианских островов его отпустили домой в Австралию. Австралиец Ассанж стал известен во всем мире после основания им сайта WikiLeaks, на котором размещались, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши, а также личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.

https://1prime.ru/20240626/assanzh-849506086.html

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сша, джо байден, джулиан ассанж