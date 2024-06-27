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ПВО сбила за ночь БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями
ПВО сбила за ночь БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями - 27.06.2024, ПРАЙМ
ПВО сбила за ночь БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями
Дежурные средства ПВО РФ в течение ночи сбили четыре украинских БПЛА над Тверской, два над Московской и один над Белгородской областями, передает МО РФ. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T08:06+0300
2024-06-27T08:06+0300
2024-06-27T08:09+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Дежурные средства ПВО РФ в течение ночи сбили четыре украинских БПЛА над Тверской, два над Московской и один над Белгородской областями, передает МО РФ. Как указывается в сообщении оборонного ведомства, минувшей ночью была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. При этом уточняется, что "дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей".
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ПВО
ПВО сбила за ночь БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями
МО: ПВО сбила за ночь 7 БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Дежурные средства ПВО РФ в течение ночи сбили четыре украинских БПЛА над Тверской, два над Московской и один над Белгородской областями, передает МО РФ.
Как указывается в сообщении оборонного ведомства, минувшей ночью была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.
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При этом уточняется, что "дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей".