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ПВО сбила за ночь БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями

ПВО сбила за ночь БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями - 27.06.2024, ПРАЙМ

ПВО сбила за ночь БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями

Дежурные средства ПВО РФ в течение ночи сбили четыре украинских БПЛА над Тверской, два над Московской и один над Белгородской областями, передает МО РФ. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T08:06+0300

2024-06-27T08:06+0300

2024-06-27T08:09+0300

спецоперация на украине

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пво

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Дежурные средства ПВО РФ в течение ночи сбили четыре украинских БПЛА над Тверской, два над Московской и один над Белгородской областями, передает МО РФ. Как указывается в сообщении оборонного ведомства, минувшей ночью была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. При этом уточняется, что "дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей".

https://1prime.ru/20240623/bespilotniki-849415813.html

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