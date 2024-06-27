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Германия, Польша и Чехия попросили у ЕС деньги на украинских беженцев

Германия, Польша и Чехия попросили у ЕС деньги на украинских беженцев - 27.06.2024, ПРАЙМ

Германия, Польша и Чехия попросили у ЕС деньги на украинских беженцев

Берлин, Варшава и Прага направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен прошение о выдаче средств на интеграцию и размещение украинских беженцев. Об этом... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T18:20+0300

2024-06-27T18:20+0300

2024-06-27T18:27+0300

политика

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - ПРАЙМ. Берлин, Варшава и Прага направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен прошение о выдаче средств на интеграцию и размещение украинских беженцев. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, сейчас "не распределено четко, кто и что делает. "Германия, Польша, Чехия и небольшое количество других стран приняли наибольшее количество беженцев, поэтому я и мои коллеги считаем, что сейчас самое время принять решение", — сказал он по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе. Речь Шольца транслировалась на сайте Еврокомиссии. По его словам, странам, которые приняли наибольшее число беженцев требуется финансирование для обеспечения их средствами для жизни, оплаты языковых курсов и профессиональной подготовки. "Вместе с коллегами из Польши и Чехии я обратился к председательнице комиссии (Урсуле фон дер Ляйен — ред.) с письмом по этому поводу, и мы захотим обсудить этот вопрос", — сообщил Шольц. В четверг в Брюсселе откроется саммит ЕС, где на пост главы ЕК предложат кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен. Пост главы дипломатии ЕС должна занять премьер Эстонии Кая Каллас, а возглавить Евросовет может экс-премьер Португалии Антониу Кошта. Ранее некоторые немецкие политики призвали к отмене Bürgergeld (пособия по безработице для граждан в ФРГ) для украинских беженцев. Ежемесячная выплата на одного человека составляет до 563 евро. Ее предоставляют украинским гражданам наравне с бесплатными медицинскими услугами и проживанием в социальном жилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов. Так, генсек входящей в правящую в ФРГ коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай заявил газете Bild, что переход к обычным выплатам в размере 460 евро, которые полагаются всем иным беженцам, позволил бы стимулировать украинских граждан к трудоустройству. Он добавил, что такая мера положительно сказалась бы на рынке труда ввиду общей нехватки рабочей силы в ФРГ. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт ранее заявил об отсутствии планов заменять гарантированные выплаты украинским гражданам на стандартные пособия для беженцев. Согласно данным МИД ФРГ, в стране на данный момент находится около 1,17 миллиона украинских граждан, приехавших после 2022 года. Из них трудоустроено 185 тысяч человек.

https://1prime.ru/20240626/germaniya-849517252.html

германия

польша

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ес, германия, польша, чехия, украинские беженцы