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Экс-глава "Лукойла" возглавил рейтинг Forbes по дивидендам - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Экс-глава "Лукойла" возглавил рейтинг Forbes по дивидендам
Экс-глава "Лукойла" возглавил рейтинг Forbes по дивидендам - 27.06.2024, ПРАЙМ
Экс-глава "Лукойла" возглавил рейтинг Forbes по дивидендам
Журнал Forbes назвал 50 богатейших российских бизнесменов по дивидендам, полученным по итогам 2023 года: в лидерах, как и в прошлом году, бывший президент... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T09:22+0300
2024-06-27T09:23+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Журнал Forbes назвал 50 богатейших российских бизнесменов по дивидендам, полученным по итогам 2023 года: в лидерах, как и в прошлом году, бывший президент "Лукойла" Вагит Алекперов со 177,4 миллиарда рублей, на вторе место с четвертого поднялся председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон со 105 миллиардами, а на третье место с прошлогоднего пятого поднялся совладелец "Сибура" Геннадий Тимченко с 84,6 миллиарда рублей. "Первое место, как и в прошлом году, занял акционер "Лукойла" Вагит Алекперов. По оценке Forbes, его дивидендный доход в 2023-м равнялся 177,4 миллиарда рублей. На второе и третье места поднялись соответственно акционеры газовой компании "Новатэк" и химического производителя "Сибур Холдинг" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Суммы их дивидендов - 105 миллиардов рублей и 84,6 миллиарда рублей", - отмечает издание. В топ-5 рейтинга также вошли бизнесмен Алишер Усманов (оценка дивидендного дохода - 79,9 миллиарда рублей) и основатель компании по производству лекарств "Фармстандарт" Виктор Харитонин (почти 78 миллиардов). В первую десятку также вошли бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун (57,1 миллиарда рублей), новичок рейтинга - экс-совладелец "Трансфин-М" Алексей Тайчер (почти 52 миллиарда рублей), депутат Госдумы Андрей Скоч и его семья (48,9 миллиарда рублей), основатель "Фосагро" Андрей Гурьев и семья (оценка дохода - 45,8 миллиарда рублей), а также еще один новый участник рейтинга - генеральный директор золотодобывающей компании Highland Gold Mining Владислав Свиблов (36,2 миллиарда рублей). Как отмечает Forbes, в рейтинге появился 21 новый участник, которые удачно выкупили российские активы иностранных компаний. Среди них - генеральный директор инвестиционной группы "Инсайт" Авет Мирокян, а также отец миллиардера Егора Кулькова Николай Кульков - совладелец группы по автоматизации банковской деятельности "Центр финансовых технологий", в нее входит платежная система "Золотая корона". Уточняется, что ранжирующим показателем в рейтинге является оценка начисленного дивидендного дохода за 2023 год.
https://1prime.ru/20240620/reyting-849336946.html
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forbes, список forbes, лукойл, дивиденды
Forbes, список Forbes, Лукойл, дивиденды
09:22 27.06.2024 (обновлено: 09:23 27.06.2024)
 
Экс-глава "Лукойла" возглавил рейтинг Forbes по дивидендам

Алекперов получил 177,4 млрд руб дивидендов за 2023 г, вновь возглавив этот рейтинг Forbes

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Вагит Алекперов
%Вагит Алекперов - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Журнал Forbes назвал 50 богатейших российских бизнесменов по дивидендам, полученным по итогам 2023 года: в лидерах, как и в прошлом году, бывший президент "Лукойла" Вагит Алекперов со 177,4 миллиарда рублей, на вторе место с четвертого поднялся председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон со 105 миллиардами, а на третье место с прошлогоднего пятого поднялся совладелец "Сибура" Геннадий Тимченко с 84,6 миллиарда рублей.
"Первое место, как и в прошлом году, занял акционер "Лукойла" Вагит Алекперов. По оценке Forbes, его дивидендный доход в 2023-м равнялся 177,4 миллиарда рублей. На второе и третье места поднялись соответственно акционеры газовой компании "Новатэк" и химического производителя "Сибур Холдинг" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Суммы их дивидендов - 105 миллиардов рублей и 84,6 миллиарда рублей", - отмечает издание.
В топ-5 рейтинга также вошли бизнесмен Алишер Усманов (оценка дивидендного дохода - 79,9 миллиарда рублей) и основатель компании по производству лекарств "Фармстандарт" Виктор Харитонин (почти 78 миллиардов).
В первую десятку также вошли бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун (57,1 миллиарда рублей), новичок рейтинга - экс-совладелец "Трансфин-М" Алексей Тайчер (почти 52 миллиарда рублей), депутат Госдумы Андрей Скоч и его семья (48,9 миллиарда рублей), основатель "Фосагро" Андрей Гурьев и семья (оценка дохода - 45,8 миллиарда рублей), а также еще один новый участник рейтинга - генеральный директор золотодобывающей компании Highland Gold Mining Владислав Свиблов (36,2 миллиарда рублей).
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Как отмечает Forbes, в рейтинге появился 21 новый участник, которые удачно выкупили российские активы иностранных компаний. Среди них - генеральный директор инвестиционной группы "Инсайт" Авет Мирокян, а также отец миллиардера Егора Кулькова Николай Кульков - совладелец группы по автоматизации банковской деятельности "Центр финансовых технологий", в нее входит платежная система "Золотая корона".
Уточняется, что ранжирующим показателем в рейтинге является оценка начисленного дивидендного дохода за 2023 год.
 
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