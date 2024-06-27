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Экс-глава "Лукойла" возглавил рейтинг Forbes по дивидендам

Экс-глава "Лукойла" возглавил рейтинг Forbes по дивидендам - 27.06.2024, ПРАЙМ

Экс-глава "Лукойла" возглавил рейтинг Forbes по дивидендам

Журнал Forbes назвал 50 богатейших российских бизнесменов по дивидендам, полученным по итогам 2023 года: в лидерах, как и в прошлом году, бывший президент... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T09:22+0300

2024-06-27T09:22+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Журнал Forbes назвал 50 богатейших российских бизнесменов по дивидендам, полученным по итогам 2023 года: в лидерах, как и в прошлом году, бывший президент "Лукойла" Вагит Алекперов со 177,4 миллиарда рублей, на вторе место с четвертого поднялся председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон со 105 миллиардами, а на третье место с прошлогоднего пятого поднялся совладелец "Сибура" Геннадий Тимченко с 84,6 миллиарда рублей. "Первое место, как и в прошлом году, занял акционер "Лукойла" Вагит Алекперов. По оценке Forbes, его дивидендный доход в 2023-м равнялся 177,4 миллиарда рублей. На второе и третье места поднялись соответственно акционеры газовой компании "Новатэк" и химического производителя "Сибур Холдинг" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Суммы их дивидендов - 105 миллиардов рублей и 84,6 миллиарда рублей", - отмечает издание. В топ-5 рейтинга также вошли бизнесмен Алишер Усманов (оценка дивидендного дохода - 79,9 миллиарда рублей) и основатель компании по производству лекарств "Фармстандарт" Виктор Харитонин (почти 78 миллиардов). В первую десятку также вошли бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун (57,1 миллиарда рублей), новичок рейтинга - экс-совладелец "Трансфин-М" Алексей Тайчер (почти 52 миллиарда рублей), депутат Госдумы Андрей Скоч и его семья (48,9 миллиарда рублей), основатель "Фосагро" Андрей Гурьев и семья (оценка дохода - 45,8 миллиарда рублей), а также еще один новый участник рейтинга - генеральный директор золотодобывающей компании Highland Gold Mining Владислав Свиблов (36,2 миллиарда рублей). Как отмечает Forbes, в рейтинге появился 21 новый участник, которые удачно выкупили российские активы иностранных компаний. Среди них - генеральный директор инвестиционной группы "Инсайт" Авет Мирокян, а также отец миллиардера Егора Кулькова Николай Кульков - совладелец группы по автоматизации банковской деятельности "Центр финансовых технологий", в нее входит платежная система "Золотая корона". Уточняется, что ранжирующим показателем в рейтинге является оценка начисленного дивидендного дохода за 2023 год.

https://1prime.ru/20240620/reyting-849336946.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

forbes, список forbes, лукойл, дивиденды