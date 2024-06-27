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Итальянская Eni продает активы на Аляске американской Hilcorp
Итальянская Eni продает активы на Аляске американской Hilcorp - 27.06.2024, ПРАЙМ
Итальянская Eni продает активы на Аляске американской Hilcorp
Одна из крупнейших мировых энергетических компаний, итальянская Eni SpA, договорилась о продаже добывающих активов на Аляске в пользу американской Hilcorp,... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T09:52+0300
2024-06-27T09:52+0300
2024-06-27T09:52+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Одна из крупнейших мировых энергетических компаний, итальянская Eni SpA, договорилась о продаже добывающих активов на Аляске в пользу американской Hilcorp, говорится в релизе итальянской компании. "Eni подписала обязывающее соглашение с Hilcorp, одной из крупнейших частных американских компаний с большим опытом работы на Аляске, о продаже 100% активов Nikaitchuq и Oooguruk, принадлежащих Eni на Аляске", - сообщается в пресс-релизе. Эта продажа соответствует стратегии компании, направленной на рационализацию добычи через перебалансировку портфеля и продажу нестратегических активов, говорится в сообщении. А заплаченная сумма будет объявлена после неё, отмечает компания. Eni - компания, работающая в 61 стране, со штатом в более чем 32,3 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
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нефть, газ, аляска, eni, сша
Энергетика, Нефть, Газ, Аляска, Eni, США
Итальянская Eni продает активы на Аляске американской Hilcorp
Итальянская нефтегазовая компания Eni продает активы на Аляске американской Hilcorp
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Одна из крупнейших мировых энергетических компаний, итальянская Eni SpA, договорилась о продаже добывающих активов на Аляске в пользу американской Hilcorp, говорится в релизе итальянской компании.
"Eni подписала обязывающее соглашение с Hilcorp, одной из крупнейших частных американских компаний с большим опытом работы на Аляске, о продаже 100% активов Nikaitchuq и Oooguruk, принадлежащих Eni на Аляске", - сообщается в пресс-релизе.
Эта продажа соответствует стратегии компании, направленной на рационализацию добычи через перебалансировку портфеля и продажу нестратегических активов, говорится в сообщении. А заплаченная сумма будет объявлена после неё, отмечает компания.
Eni - компания, работающая в 61 стране, со штатом в более чем 32,3 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.