https://1prime.ru/20240627/energetika-849532151.html

Итальянская Eni продает активы на Аляске американской Hilcorp

Итальянская Eni продает активы на Аляске американской Hilcorp - 27.06.2024, ПРАЙМ

Итальянская Eni продает активы на Аляске американской Hilcorp

Одна из крупнейших мировых энергетических компаний, итальянская Eni SpA, договорилась о продаже добывающих активов на Аляске в пользу американской Hilcorp,... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T09:52+0300

2024-06-27T09:52+0300

2024-06-27T09:52+0300

энергетика

нефть

газ

аляска

eni

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83755/50/837555071_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df52213df21969bd455048e11313fa9b.jpg

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Одна из крупнейших мировых энергетических компаний, итальянская Eni SpA, договорилась о продаже добывающих активов на Аляске в пользу американской Hilcorp, говорится в релизе итальянской компании. "Eni подписала обязывающее соглашение с Hilcorp, одной из крупнейших частных американских компаний с большим опытом работы на Аляске, о продаже 100% активов Nikaitchuq и Oooguruk, принадлежащих Eni на Аляске", - сообщается в пресс-релизе. Эта продажа соответствует стратегии компании, направленной на рационализацию добычи через перебалансировку портфеля и продажу нестратегических активов, говорится в сообщении. А заплаченная сумма будет объявлена после неё, отмечает компания. Eni - компания, работающая в 61 стране, со штатом в более чем 32,3 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.

аляска

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, аляска, eni, сша