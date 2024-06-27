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Евросоюз освободил "Сахалин-2" от соблюдения потолка цен еще на год

Евросоюз освободил "Сахалин-2" от соблюдения потолка цен еще на год - 27.06.2024, ПРАЙМ

Евросоюз освободил "Сахалин-2" от соблюдения потолка цен еще на год

Евросоюз освободил "Сахалин-2" от соблюдения потолка цен на нефть еще на год, а также предоставил дополнительные послабления в сфере технического и страхового... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T13:27+0300

2024-06-27T13:27+0300

2024-06-27T13:29+0300

энергетика

ес

нефть

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Евросоюз освободил "Сахалин-2" от соблюдения потолка цен на нефть еще на год, а также предоставил дополнительные послабления в сфере технического и страхового обслуживания, следует из опубликованного регламента Совета ЕС. Евросоюз в декабре освободил "Сахалин-2" от соблюдения механизма потолка цен до 28 июня текущего года. "Механизм ценового потолка предусматривает, что конкретные проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от согласованного коалицией ограничения. В тесной координации с коалицией ценового ограничения освобождение, предусмотренное в отношении проекта "Сахалин-2", расположенного в России, должно быть продлено до 28 июня 2025 года для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии", - сказано в сообщении. Кроме того, ЕС предоставил ряд других послаблений в целях обеспечения энергетической безопасности Японии. Так, теперь компетентные органы могут разрешить на условиях, которые они считают целесообразными, экспорт и передачу товаров, необходимых для ремонта приборов и аппаратуры для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов. Также разрешено предоставлять "соответствующую техническую помощь, брокерские услуги или другие услуги, страхование или перестрахование, или финансирование или финансовую помощь". "Сахалин-2" с мощность около 10 миллионов тонн в год - второй в России после "Ямала СПГ" (производство около 20 миллионов тонн в год) крупнотоннажный завод сжиженного природного газа (СПГ). Один из основных покупателей его продукции - Япония. ЕС вывел из-под санкций поставку нефти с "Сахалина-2" в Японию рамках восьмого санкционного пакета в октябре 2022 года. Сначала исключение из-под ограничений действовало с 5 декабря 2022 года до 5 июня 2023 года, однако затем было продлено.

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ес, нефть