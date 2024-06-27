Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правила эвакуации автомобилей в России могут изменить - 27.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240627/evakuatsiya-849539779.html
Правила эвакуации автомобилей в России могут изменить
Правила эвакуации автомобилей в России могут изменить - 27.06.2024, ПРАЙМ
Правила эвакуации автомобилей в России могут изменить
В Госдуму внесли законопроект, изменяющий нормы КоАП, касающиеся эвакуации автомобиля. Согласно инициативе, автовладельцы смогут забирать документы из машины,... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T12:46+0300
2024-06-27T12:46+0300
госдума
законопроект
коап
эвакуация автомобилей
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83321/58/833215821_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_157cf050e2cc21dae849b7028edd1bf1.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, изменяющий нормы КоАП, касающиеся эвакуации автомобиля. Согласно инициативе, автовладельцы смогут забирать документы из машины, когда ее эвакуируют за нарушение ПДД, отмечает Autonews.По действующим правилам процесс эвакуации можно остановить только, если документы на транспортное средство есть на руках. Но часто владельцы хранят все нужные бумаги непосредственно в автомобиле. Автор законопроекта предлагает внести поправки в КоАП, а именно изменить часть 1.1 статьи 27.13 Кодекса.Найти свой транспорт в базе эвакуированных можно на портале "Автокод" или по номеру горячей линии московского парковочного пространства 8 (495) 539-22-99. Сведения предоставляется по автомобилям, эвакуированным более 15 минут назад.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83321/58/833215821_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c56bae48685e5865da8c489e1c68d4e0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, законопроект, коап, эвакуация автомобилей, авто
Госдума, законопроект, КоАП, эвакуация автомобилей, Авто
12:46 27.06.2024
 
Правила эвакуации автомобилей в России могут изменить

В Госдуме предложили разрешить забирать документы из машины при ее эвакуации

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭвакуация автомобилей
Эвакуация автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, изменяющий нормы КоАП, касающиеся эвакуации автомобиля. Согласно инициативе, автовладельцы смогут забирать документы из машины, когда ее эвакуируют за нарушение ПДД, отмечает Autonews.
По действующим правилам процесс эвакуации можно остановить только, если документы на транспортное средство есть на руках. Но часто владельцы хранят все нужные бумаги непосредственно в автомобиле. Автор законопроекта предлагает внести поправки в КоАП, а именно изменить часть 1.1 статьи 27.13 Кодекса.
Найти свой транспорт в базе эвакуированных можно на портале "Автокод" или по номеру горячей линии московского парковочного пространства 8 (495) 539-22-99. Сведения предоставляется по автомобилям, эвакуированным более 15 минут назад.
 
ГосдумазаконопроектКоАПэвакуация автомобилейАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала