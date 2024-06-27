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Правила эвакуации автомобилей в России могут изменить

Правила эвакуации автомобилей в России могут изменить - 27.06.2024, ПРАЙМ

Правила эвакуации автомобилей в России могут изменить

В Госдуму внесли законопроект, изменяющий нормы КоАП, касающиеся эвакуации автомобиля. Согласно инициативе, автовладельцы смогут забирать документы из машины,... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T12:46+0300

2024-06-27T12:46+0300

2024-06-27T12:46+0300

госдума

законопроект

коап

эвакуация автомобилей

авто

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, изменяющий нормы КоАП, касающиеся эвакуации автомобиля. Согласно инициативе, автовладельцы смогут забирать документы из машины, когда ее эвакуируют за нарушение ПДД, отмечает Autonews.По действующим правилам процесс эвакуации можно остановить только, если документы на транспортное средство есть на руках. Но часто владельцы хранят все нужные бумаги непосредственно в автомобиле. Автор законопроекта предлагает внести поправки в КоАП, а именно изменить часть 1.1 статьи 27.13 Кодекса.Найти свой транспорт в базе эвакуированных можно на портале "Автокод" или по номеру горячей линии московского парковочного пространства 8 (495) 539-22-99. Сведения предоставляется по автомобилям, эвакуированным более 15 минут назад.

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госдума, законопроект, коап, эвакуация автомобилей, авто