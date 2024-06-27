https://1prime.ru/20240627/evakuatsiya-849539779.html
Правила эвакуации автомобилей в России могут изменить
Правила эвакуации автомобилей в России могут изменить - 27.06.2024, ПРАЙМ
Правила эвакуации автомобилей в России могут изменить
В Госдуму внесли законопроект, изменяющий нормы КоАП, касающиеся эвакуации автомобиля. Согласно инициативе, автовладельцы смогут забирать документы из машины,... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T12:46+0300
2024-06-27T12:46+0300
2024-06-27T12:46+0300
госдума
законопроект
коап
эвакуация автомобилей
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83321/58/833215821_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_157cf050e2cc21dae849b7028edd1bf1.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, изменяющий нормы КоАП, касающиеся эвакуации автомобиля. Согласно инициативе, автовладельцы смогут забирать документы из машины, когда ее эвакуируют за нарушение ПДД, отмечает Autonews.По действующим правилам процесс эвакуации можно остановить только, если документы на транспортное средство есть на руках. Но часто владельцы хранят все нужные бумаги непосредственно в автомобиле. Автор законопроекта предлагает внести поправки в КоАП, а именно изменить часть 1.1 статьи 27.13 Кодекса.Найти свой транспорт в базе эвакуированных можно на портале "Автокод" или по номеру горячей линии московского парковочного пространства 8 (495) 539-22-99. Сведения предоставляется по автомобилям, эвакуированным более 15 минут назад.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83321/58/833215821_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c56bae48685e5865da8c489e1c68d4e0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума, законопроект, коап, эвакуация автомобилей, авто
Госдума, законопроект, КоАП, эвакуация автомобилей, Авто
Правила эвакуации автомобилей в России могут изменить
В Госдуме предложили разрешить забирать документы из машины при ее эвакуации