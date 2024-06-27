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Шведский ритейлер IKEA намерен вернуться на Украину
Шведский ритейлер IKEA намерен вернуться на Украину - 27.06.2024, ПРАЙМ
Шведский ритейлер IKEA намерен вернуться на Украину
Шведский ритейлер IKEA готовится к возвращению на Украину, однако дата официального открытия пока неизвестна. Об этом изданию "Экономическая правда" сообщили... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T11:23+0300
2024-06-27T11:23+0300
2024-06-27T11:29+0300
ikea
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Шведский ритейлер IKEA готовится к возвращению на Украину, однако дата официального открытия пока неизвестна. Об этом изданию "Экономическая правда" сообщили неназванные собеседники.Четыре года назад шведам удалось запустить онлайн-продажи, а три года назад - открыть первый магазин в Киеве. Затем ритейлер остановил работу по соображениям безопасности. Компания, кроме того, перестала закупать древесину украинского происхождения, поскольку не могла проверить законность ее поставокАгентство EFE ранее сообщало, что в апреле испанская компания Inditex Group, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви Zara, Pull&Bear, Bershka), вернулась на украинский рынок. При этом шведская H&M возобновила свою работу на Украине осенью 2023-го.Зайти на рынок Украины IKEA пыталась более 15 лет. Еще в 2005 году шведы были решительно настроены начать экспансию. Бывший гендиректор IKEA в России Леннарт Дальгрен, рассказывал, что открыть магазин на Украине мешала коррупция.
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ikea, украина, zara, h&m
Шведский ритейлер IKEA намерен вернуться на Украину
"Украинская правда": шведский ритейлер IKEA намерен вернуться на Украину
МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Шведский ритейлер IKEA готовится к возвращению на Украину, однако дата официального открытия пока неизвестна. Об этом изданию "Экономическая правда" сообщили неназванные собеседники.
Четыре года назад шведам удалось запустить онлайн-продажи, а три года назад - открыть первый магазин в Киеве. Затем ритейлер остановил работу по соображениям безопасности. Компания, кроме того, перестала закупать древесину украинского происхождения, поскольку не могла проверить законность ее поставок
Агентство EFE ранее сообщало, что в апреле испанская компания Inditex Group, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви Zara, Pull&Bear, Bershka), вернулась на украинский рынок. При этом шведская H&M возобновила свою работу на Украине осенью 2023-го.
Зайти на рынок Украины IKEA пыталась более 15 лет. Еще в 2005 году шведы были решительно настроены начать экспансию. Бывший гендиректор IKEA в России Леннарт Дальгрен, рассказывал
, что открыть магазин на Украине мешала коррупция.