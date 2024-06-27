https://1prime.ru/20240627/kadyrov-849536390.html
Целая пара резиновых лодок: Кадыров в шутку направил двух бойцов к Эстонии
Целая пара резиновых лодок: Кадыров в шутку направил двух бойцов к Эстонии - 27.06.2024, ПРАЙМ
Целая пара резиновых лодок: Кадыров в шутку направил двух бойцов к Эстонии
Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку поручил поручил командиру спецназа "Ахмат" генерал-майору Апты Алаудинову направить дувх раненых бойцов в сторону эстонии... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T11:32+0300
2024-06-27T11:32+0300
2024-06-27T11:32+0300
спецоперация на украине
рамзан кадыров
эстония
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку поручил поручил командиру спецназа "Ахмат" генерал-майору Апты Алаудинову направить дувх раненых бойцов в сторону эстонии. Соответствующий пост размещен в Telegram.Ранее эстонский посол на Украине Аннели Кольк заявила о готовности обсудить отправку войск в зону СВО. "Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов, причём передислоцироваться они должны прямо на больничных койках", - ответил Кадыров на заявление дипломата.Он добавил, что бойцы без экипировки должны будут сами добыть трофейные вооружения, так как в "страшной" армии Эстонии есть "целая пара лодок и шесть автоматов". Больше солдат Чечня не пошлет, заключил глава региона.
https://1prime.ru/20240530/kadyrov-848679063.html
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рамзан кадыров, эстония
Спецоперация на Украине, Рамзан Кадыров, ЭСТОНИЯ
Целая пара резиновых лодок: Кадыров в шутку направил двух бойцов к Эстонии
Кадыров: поручил Алаудинову отправить двух бойцов в сторону эстонских войск
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку поручил поручил командиру спецназа "Ахмат" генерал-майору Апты Алаудинову направить дувх раненых бойцов в сторону эстонии. Соответствующий пост размещен в Telegram
.
Ранее эстонский посол на Украине Аннели Кольк заявила о готовности обсудить отправку войск в зону СВО.
"Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов, причём передислоцироваться они должны прямо на больничных койках", - ответил Кадыров на заявление дипломата.
Он добавил, что бойцы без экипировки должны будут сами добыть трофейные вооружения, так как в "страшной" армии Эстонии есть "целая пара лодок и шесть автоматов". Больше солдат Чечня не пошлет, заключил глава региона.
Кадыров пообещал деньги тому, кто угадает слова Путина и Мирзиеева