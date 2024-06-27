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Лидер Конго оценил перспективы "Лукойла" стать оператором нефтяных проектов
Лидер Конго оценил перспективы "Лукойла" стать оператором нефтяных проектов - 27.06.2024, ПРАЙМ
Лидер Конго оценил перспективы "Лукойла" стать оператором нефтяных проектов
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо сообщил в интервью РИА Новости, что обсудил во время своего визита в Москву с компанией "Лукойл" ее участие в... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T06:28+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо сообщил в интервью РИА Новости, что обсудил во время своего визита в Москву с компанией "Лукойл" ее участие в нефтяных проектах в Конго в качестве оператора, он видит хорошие перспективы для этого. Сейчас "Лукойл" работает в Республике Конго в качестве участника нефтегазового проекта Marine XII. Российская компания приобрела 25% в этом проекте у британской компании New Age M12 Holdings Limited в 2019 году. В проекте также участвуют итальянская Eni (оператор проекта, 65%) и Государственная нефтяная компания Республики Конго (10%). "Лукойл также хотел бы иметь лицензии на добычу нефти, по которым компания могла бы выступать в качестве оператора. Мы обсуждали этот вопрос сегодня утром и есть хорошие перспективы", - сказал конголезский лидер. Он добавил, что рассчитывает, что после переговоров российская компания получит разрешения и сможет быть оператором добычи нефти и газа в Конго. В марте 2023 года "Лукойл" сообщал, что обсуждает с Конго вхождение в новые проекты в этой стране в качестве оператора. Тогда компания напоминала, что "Лукойл" работает в Конго на проекте Marine XII, оператором которого является итальянская компания Eni. По его словам, этот проект очень важен для российской компании.
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конго, лукойл, проекты
Экономика, Конго, ЛУКОЙЛ, проекты
Лидер Конго оценил перспективы "Лукойла" стать оператором нефтяных проектов
Лидер Конго оценил перспективы "Лукойла" в роли оператора в нефтяных проектах
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо сообщил в интервью РИА Новости, что обсудил во время своего визита в Москву с компанией "Лукойл" ее участие в нефтяных проектах в Конго в качестве оператора, он видит хорошие перспективы для этого.
Сейчас "Лукойл" работает в Республике Конго в качестве участника нефтегазового проекта Marine XII. Российская компания приобрела 25% в этом проекте у британской компании New Age M12 Holdings Limited в 2019 году. В проекте также участвуют итальянская Eni (оператор проекта, 65%) и Государственная нефтяная компания Республики Конго (10%).
"Лукойл также хотел бы иметь лицензии на добычу нефти, по которым компания могла бы выступать в качестве оператора. Мы обсуждали этот вопрос сегодня утром и есть хорошие перспективы", - сказал конголезский лидер.
Он добавил, что рассчитывает, что после переговоров российская компания получит разрешения и сможет быть оператором добычи нефти и газа в Конго.
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В марте 2023 года "Лукойл" сообщал, что обсуждает с Конго вхождение в новые проекты в этой стране в качестве оператора. Тогда компания напоминала, что "Лукойл" работает в Конго на проекте Marine XII, оператором которого является итальянская компания Eni. По его словам, этот проект очень важен для российской компании.