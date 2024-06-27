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Лихачев рассказал, какие АЭС может построить "Росатом" в Конго
Лихачев рассказал, какие АЭС может построить "Росатом" в Конго - 27.06.2024, ПРАЙМ
Лихачев рассказал, какие АЭС может построить "Росатом" в Конго
Республике Конго, интересующейся технологиями российского мирного атома, будет предпочтителен вариант плавучей АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T21:39+0300
2024-06-27T21:39+0300
2024-06-27T21:39+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Республике Конго, интересующейся технологиями российского мирного атома, будет предпочтителен вариант плавучей АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Для Конго наиболее приемлем на этапе развития атомных технологий будет вариант малой плавучей атомной электростанции", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". "Наших партнеров очень интересуют вопросы медицины, в том числе ядерной, вопросы других возобновляемых источников электроэнергии", - добавил он.
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россия, росатом, аэс
Энергетика, РОССИЯ, Росатом, АЭС
Лихачев рассказал, какие АЭС может построить "Росатом" в Конго
Лихачев: для Конго будет предпочтителен российский проект плавучей АЭС
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Республике Конго, интересующейся технологиями российского мирного атома, будет предпочтителен вариант плавучей АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Для Конго наиболее приемлем на этапе развития атомных технологий будет вариант малой плавучей атомной электростанции", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
"Наших партнеров очень интересуют вопросы медицины, в том числе ядерной, вопросы других возобновляемых источников электроэнергии", - добавил он.
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