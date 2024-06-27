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Лихачев рассказал, какие АЭС может построить "Росатом" в Конго - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Лихачев рассказал, какие АЭС может построить "Росатом" в Конго
Лихачев рассказал, какие АЭС может построить "Росатом" в Конго - 27.06.2024, ПРАЙМ
Лихачев рассказал, какие АЭС может построить "Росатом" в Конго
Республике Конго, интересующейся технологиями российского мирного атома, будет предпочтителен вариант плавучей АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T21:39+0300
2024-06-27T21:39+0300
энергетика
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Республике Конго, интересующейся технологиями российского мирного атома, будет предпочтителен вариант плавучей АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Для Конго наиболее приемлем на этапе развития атомных технологий будет вариант малой плавучей атомной электростанции", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". "Наших партнеров очень интересуют вопросы медицины, в том числе ядерной, вопросы других возобновляемых источников электроэнергии", - добавил он.
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россия, росатом, аэс
Энергетика, РОССИЯ, Росатом, АЭС
21:39 27.06.2024
 
Лихачев рассказал, какие АЭС может построить "Росатом" в Конго

Лихачев: для Конго будет предпочтителен российский проект плавучей АЭС

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкIII КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий
III КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Республике Конго, интересующейся технологиями российского мирного атома, будет предпочтителен вариант плавучей АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Для Конго наиболее приемлем на этапе развития атомных технологий будет вариант малой плавучей атомной электростанции", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
"Наших партнеров очень интересуют вопросы медицины, в том числе ядерной, вопросы других возобновляемых источников электроэнергии", - добавил он.
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ЭнергетикаРОССИЯРосатомАЭС
 
 
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