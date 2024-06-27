https://1prime.ru/20240627/medvedev-849551107.html

Медведев отметил срочный характер мирной инициативы России по Украине

Медведев отметил срочный характер мирной инициативы России по Украине - 27.06.2024, ПРАЙМ

Медведев отметил срочный характер мирной инициативы России по Украине

Мирная инициатива по Украине основана на признании изменения положения дел, она носит срочный характер, заявил на ПМЮФ зампредседателя Совбеза России Дмитрий... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T17:21+0300

2024-06-27T17:21+0300

2024-06-27T17:24+0300

дмитрий медведев

спецоперация на украине

мирные переговоры

россия

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Мирная инициатива по Украине основана на признании изменения положения дел, она носит срочный характер, заявил на ПМЮФ зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.Медведев отметил, что это предложение носит срочный характер. По его словам, инициатива основана на двух положениях: признание факта изменения положения дел и провозглашение нейтралитета Украины. "При таких условиях переговоры могут быть продолжены. Но если они не состоятся, и об этом тоже было прямо сказано, то последующие переговоры, а они рано или поздно возникнут, будут проходить на худших условиях. На условиях с учетом того, что произойдет в ходе специальной военной операции", - заключил политик.

https://1prime.ru/20240627/putin-849546801.html

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дмитрий медведев, мирные переговоры, россия, украина