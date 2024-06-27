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Бастрыкин отчитался об отправке получивших гражданство мигрантов в зону СВО - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240627/migranty-849533657.html
Бастрыкин отчитался об отправке получивших гражданство мигрантов в зону СВО
Бастрыкин отчитался об отправке получивших гражданство мигрантов в зону СВО - 27.06.2024, ПРАЙМ
Бастрыкин отчитался об отправке получивших гражданство мигрантов в зону СВО
Около десяти тысяч получивших российское гражданство мигрантов направили в зону спецоперации, заявил на Петербургском международном юридическом форуме... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T10:16+0300
2024-06-27T10:39+0300
спецоперация на украине
александр бастрыкин
российское гражданство
россия
мигранты
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Около десяти тысяч получивших российское гражданство мигрантов направили в зону спецоперации, заявил на Петербургском международном юридическом форуме председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. "Мы отловили более 30 тысяч (мигрантов - ред.), получивших гражданство и не желающих встать на воинский учет, поставили на учет", - рассказал он.По словам Бастрыкина, порядка десяти тысяч мигрантов уже направили в зону специальной военной операции.ПМЮФ в этом году проходит с 26 по 28 июня. Тема форума - право как основа глобального равновесия.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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александр бастрыкин, российское гражданство, россия, мигранты
Спецоперация на Украине, Александр Бастрыкин, российское гражданство, РОССИЯ, Мигранты
10:16 27.06.2024 (обновлено: 10:39 27.06.2024)
 
Бастрыкин отчитался об отправке получивших гражданство мигрантов в зону СВО

Бастрыкин: около 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство РФ, направлены на СВО

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. Около десяти тысяч получивших российское гражданство мигрантов направили в зону спецоперации, заявил на Петербургском международном юридическом форуме председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"Мы отловили более 30 тысяч (мигрантов - ред.), получивших гражданство и не желающих встать на воинский учет, поставили на учет", - рассказал он.
По словам Бастрыкина, порядка десяти тысяч мигрантов уже направили в зону специальной военной операции.
ПМЮФ в этом году проходит с 26 по 28 июня. Тема форума - право как основа глобального равновесия.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Спецоперация на УкраинеАлександр Бастрыкинроссийское гражданствоРОССИЯМигранты
 
 
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