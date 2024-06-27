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В Молдавии предупредили об уголовных последствиях использования карты "Мир"

В Молдавии предупредили об уголовных последствиях использования карты "Мир" - 27.06.2024, ПРАЙМ

В Молдавии предупредили об уголовных последствиях использования карты "Мир"

Использование на территории Молдавии карт "Мир" является незаконным и влечет за собой уголовную ответственность, заявила глава Национального банка республики... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T15:14+0300

2024-06-27T15:14+0300

2024-06-27T15:14+0300

карта "мир"

молдавия

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КИШИНЕВ, 27 июн - ПРАЙМ. Использование на территории Молдавии карт "Мир" является незаконным и влечет за собой уголовную ответственность, заявила глава Национального банка республики Анка Драгу. Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. "Я со всей уверенностью говорю, что посредством этих карт деньги не могут прийти в Молдавию… Использование незаконных платежных средств влечет за собой уголовные последствия. Они расследуются специализированными службами по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Мы говорим об очень серьезных последствиях", - заявила Драгу. Она заявила, что истории, в которых рассказывают о получении средств с помощью этих карт, являются "частью гибридной войны". При этом Драгу признала, что Нацбанк Молдавии не может контролировать использование карт на территории Приднестровья. "Этими картами нельзя пользоваться ни в одном банке, их нельзя использовать для оплаты на конституционной территории. (В Приднестровье - ред.) ситуация иная, там наши правила не действуют", - пояснила Драгу. Ранее Сбербанк Приднестровья подтвердил, что гагаузы могут снять деньги в любом отделении банка на территории региона. Для этого им нужно предъявить миграционную карту и паспорт. Единственный минус - при проведении операции иностранными гражданами взимается комиссия 2%. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

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карта "мир", молдавия