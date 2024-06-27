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Молдавия получит от МВФ кредит для нужд госбюджета
Молдавия получит от МВФ кредит для нужд госбюджета - 27.06.2024, ПРАЙМ
Молдавия получит от МВФ кредит для нужд госбюджета
Парламент Молдавии в четверг одобрил получение от Международного валютного фонда кредита на сумму в 160 миллионов долларов для нужд государственного бюджета,... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T13:52+0300
2024-06-27T13:52+0300
2024-06-27T13:53+0300
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КИШИНЕВ, 27 июн - ПРАЙМ. Парламент Молдавии в четверг одобрил получение от Международного валютного фонда кредита на сумму в 160 миллионов долларов для нужд государственного бюджета, сообщила пресс-служба законодательного органа. "Парламент принял законопроект о привлечении иностранного государственного кредита МВФ. Речь идет о сумме в 129,375 миллиона специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 160 миллионам долларов. Деньги будут направлены на финансирование нужд государственного бюджета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Кредит будет предоставлен Молдавии сроком на 20 лет. Для его получения стране нужно реализовать 12 реформ, направленных на снижение последствий изменения климата. В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавии на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.
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мвф, кредит, молдавия
МВФ, кредит, МОЛДАВИЯ, Энергетика
Молдавия получит от МВФ кредит для нужд госбюджета
Молдавия получит от МВФ кредит в размере 160 миллионов долларов для нужд госбюджета
КИШИНЕВ, 27 июн - ПРАЙМ. Парламент Молдавии в четверг одобрил получение от Международного валютного фонда кредита на сумму в 160 миллионов долларов для нужд государственного бюджета, сообщила пресс-служба законодательного органа.
"Парламент принял законопроект о привлечении иностранного государственного кредита МВФ. Речь идет о сумме в 129,375 миллиона специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 160 миллионам долларов. Деньги будут направлены на финансирование нужд государственного бюджета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Кредит будет предоставлен Молдавии сроком на 20 лет. Для его получения стране нужно реализовать 12 реформ, направленных на снижение последствий изменения климата.
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавии на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.
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