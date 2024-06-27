https://1prime.ru/20240627/osago-849534921.html
Средняя стоимость ОСАГО в мае снизилась на 1,7 процента
Средняя стоимость ОСАГО в мае снизилась на 1,7 процента - 27.06.2024, ПРАЙМ
Средняя стоимость ОСАГО в мае снизилась на 1,7 процента
Средняя стоимость полиса ОСАГО (страховая премия) в мае снизилась на 1,7% относительно показателя годом ранее и на 8% относительно января текущего года, до 7... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T10:40+0300
2024-06-27T10:40+0300
2024-06-27T10:40+0300
осаго
рса
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83415/68/834156862_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2a165e9736fecc3c0ce2c673c2667bd4.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Средняя стоимость полиса ОСАГО (страховая премия) в мае снизилась на 1,7% относительно показателя годом ранее и на 8% относительно января текущего года, до 7 451 рубля, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). "Средняя премия в мае 2024 года составила 7 451 рубль, она снизилась на 1,7%, или на 127 рубля, по сравнению со средней премией в мае 2023 года, и она на 8% меньше, чем средняя премия в январе 2024 года. По итогу первых пяти месяцев 2024 года общая средняя премия составила 7 679 рубля", - отмечается в сообщении союза. При этом средняя выплата по ОСАГО в мае достигла 100 589 рублей, это на 17,2% больше, чем в мае прошлого года. Общая средняя выплата за январь-май составила 93,3 тысячи рублей, она выше средней выплаты за аналогичный период в прошлом году на 11%, сообщил также президент РСА Евгений Уфимцев со ссылкой на данные союза. "Процесс стабилизации рынка автозапчастей все ещё идет, но несмотря на это средняя выплата по ОСАГО вновь продолжает расти", – отметил Уфимцев. Количество урегулированных убытков по итогам января-мая составило 915 тысяч (на 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году). Общая сумма выплат за этот период составила 85,4 миллиарда рублей, что на 22% больше, чем по итогам пяти первых месяцев прошлого года, указывается в сообщении. Количество заключенных договоров за отчётный период составило 17,3 миллиона - рост на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 132,5 миллиарда рублей – рост 5% по сравнению с январём-маем 2023 года, добавляется там же.
https://1prime.ru/20240625/osago-849474288.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83415/68/834156862_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_b3f42871ddeb7b07dd5027dbbc0c4ab3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
осаго, рса, авто
Средняя стоимость ОСАГО в мае снизилась на 1,7 процента
РСА: средняя стоимость ОСАГО снизилась до 7 451 рубля в мае
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Средняя стоимость полиса ОСАГО (страховая премия) в мае снизилась на 1,7% относительно показателя годом ранее и на 8% относительно января текущего года, до 7 451 рубля, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).
"Средняя премия в мае 2024 года составила 7 451 рубль, она снизилась на 1,7%, или на 127 рубля, по сравнению со средней премией в мае 2023 года, и она на 8% меньше, чем средняя премия в январе 2024 года. По итогу первых пяти месяцев 2024 года общая средняя премия составила 7 679 рубля", - отмечается в сообщении союза.
При этом средняя выплата по ОСАГО в мае достигла 100 589 рублей, это на 17,2% больше, чем в мае прошлого года. Общая средняя выплата за январь-май составила 93,3 тысячи рублей, она выше средней выплаты за аналогичный период в прошлом году на 11%, сообщил также президент РСА Евгений Уфимцев со ссылкой на данные союза. "Процесс стабилизации рынка автозапчастей все ещё идет, но несмотря на это средняя выплата по ОСАГО вновь продолжает расти", – отметил Уфимцев.
Количество урегулированных убытков по итогам января-мая составило 915 тысяч (на 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году). Общая сумма выплат за этот период составила 85,4 миллиарда рублей, что на 22% больше, чем по итогам пяти первых месяцев прошлого года, указывается в сообщении.
Количество заключенных договоров за отчётный период составило 17,3 миллиона - рост на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 132,5 миллиарда рублей – рост 5% по сравнению с январём-маем 2023 года, добавляется там же.
Полис ОСАГО исключат из перечня обязательных документов для регистрации ТС