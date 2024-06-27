https://1prime.ru/20240627/putin-849546801.html

Опасные пути. Путин сделал резкое предупреждение Западу

Опасные пути. Путин сделал резкое предупреждение Западу - 27.06.2024, ПРАЙМ

Опасные пути. Путин сделал резкое предупреждение Западу

Западные страны получили резкое предупреждение о последствиях эскалации украинского конфликта от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T15:42+0300

2024-06-27T15:42+0300

2024-06-27T15:42+0300

спецоперация на украине

владимир путин

запад

украина

мирные переговоры

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Западные страны получили резкое предупреждение о последствиях эскалации украинского конфликта от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Responsible Statecraft.Как пишет издание, страны НАТО осознали, что вливания в Украину денег недостаточно, и начали искать боее опасные способы достижения целей. В ответ Россия направила Западу серию недвусмысленных предупреждений "о неизбежности более масштабной войны".Кроме того, RS напоминает о совместных учениях России и Белоруссии, на которых отрабатывается практическое применение нестратегического ядерного оружия, а также прибытие на Кубу военных кораблей ВМФ России.Издание заключает, что необходимость поиска дипломатического решения конфликта на Украине усиливает, в том числе, подписание договора России и КНДР. Отмечается, что документ обязывает стороны прийти на защиту в случае нападения третьей стороны.

https://1prime.ru/20240626/ugrozy-849526288.html

запад

украина

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владимир путин, запад, украина, мирные переговоры