https://1prime.ru/20240627/putin-849546801.html
Опасные пути. Путин сделал резкое предупреждение Западу
Опасные пути. Путин сделал резкое предупреждение Западу - 27.06.2024, ПРАЙМ
Опасные пути. Путин сделал резкое предупреждение Западу
Западные страны получили резкое предупреждение о последствиях эскалации украинского конфликта от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T15:42+0300
2024-06-27T15:42+0300
2024-06-27T15:42+0300
спецоперация на украине
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Западные страны получили резкое предупреждение о последствиях эскалации украинского конфликта от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Responsible Statecraft.Как пишет издание, страны НАТО осознали, что вливания в Украину денег недостаточно, и начали искать боее опасные способы достижения целей. В ответ Россия направила Западу серию недвусмысленных предупреждений "о неизбежности более масштабной войны".Кроме того, RS напоминает о совместных учениях России и Белоруссии, на которых отрабатывается практическое применение нестратегического ядерного оружия, а также прибытие на Кубу военных кораблей ВМФ России.Издание заключает, что необходимость поиска дипломатического решения конфликта на Украине усиливает, в том числе, подписание договора России и КНДР. Отмечается, что документ обязывает стороны прийти на защиту в случае нападения третьей стороны.
https://1prime.ru/20240626/ugrozy-849526288.html
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владимир путин, запад, украина, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, ЗАПАД, УКРАИНА, мирные переговоры
Опасные пути. Путин сделал резкое предупреждение Западу
RS: Россия сделала резкое предупреждение Западу из-за эскалации на Украине
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ.
Западные страны получили резкое предупреждение о последствиях эскалации украинского конфликта от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Responsible Statecraft.
Как пишет издание, страны НАТО осознали, что вливания в Украину денег недостаточно, и начали искать боее опасные способы достижения целей. В ответ Россия направила Западу серию недвусмысленных предупреждений "о неизбежности более масштабной войны".
Кроме того, RS напоминает о совместных учениях России и Белоруссии, на которых отрабатывается практическое применение нестратегического ядерного оружия, а также прибытие на Кубу военных кораблей ВМФ России.
Издание заключает, что необходимость поиска дипломатического решения конфликта на Украине усиливает, в том числе, подписание договора России и КНДР. Отмечается, что документ обязывает стороны прийти на защиту в случае нападения третьей стороны.
Путин заявил о важности ответа на угрозы в адрес России