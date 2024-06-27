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"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных суточных потерях у ВСУ - 27.06.2024, ПРАЙМ
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"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных суточных потерях у ВСУ
"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных суточных потерях у ВСУ - 27.06.2024, ПРАЙМ
"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных суточных потерях у ВСУ
Потери украинских войск 25 июня стали рекордными. Они составили более 2300 военнослужащих. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T17:24+0300
2024-06-27T17:29+0300
спецоперация на украине
всу
потери
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Потери украинских войск 25 июня стали рекордными. Они составили более 2300 военнослужащих. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинская армия на линии соприкосновения понесла потери в 2345 человек. Я уверен, что это рекордный показатель за весь период боевых действий", — сказал он и подчеркнул, что такой цифры потерь у ВСУ не было даже в самый худший для них период — летом 2023 года.Во вторник Минобороны РФ сообщило, что потери ВСУ составили 830 вонных в районах Константиновки и Курахово в ДНР, 235 — в районах населенных пунктов Волчанск, Терновая и Тихая Харьковской области, 560 — в районах Торецка и Михайловки ДНР, 445 — в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Платоновка Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики, 125 — в районе Ивановки Херсонской области, 150 — в районе населенного пункта Великая Новоселка в ДНР.
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всу, потери
Спецоперация на Украине, ВСУ, потери
17:24 27.06.2024 (обновлено: 17:29 27.06.2024)
 
"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных суточных потерях у ВСУ

Меркурис: Украина за одни сутки потеряла рекордное число солдат за весь конфликт

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Потери украинских войск 25 июня стали рекордными. Они составили более 2300 военнослужащих. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Украинская армия на линии соприкосновения понесла потери в 2345 человек. Я уверен, что это рекордный показатель за весь период боевых действий", — сказал он и подчеркнул, что такой цифры потерь у ВСУ не было даже в самый худший для них период — летом 2023 года.
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что потери ВСУ составили 830 вонных в районах Константиновки и Курахово в ДНР, 235 — в районах населенных пунктов Волчанск, Терновая и Тихая Харьковской области, 560 — в районах Торецка и Михайловки ДНР, 445 — в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Платоновка Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики, 125 — в районе Ивановки Херсонской области, 150 — в районе населенного пункта Великая Новоселка в ДНР.
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