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Росбанк перенес выдачу кредитных карт и кредитов на сервисы Т-Банка

Росбанк перенес выдачу кредитных карт и кредитов на сервисы Т-Банка - 27.06.2024, ПРАЙМ

Росбанк перенес выдачу кредитных карт и кредитов на сервисы Т-Банка

Росбанк перенес услуги по выдаче кредитных карт и кредитов наличными на сервисы Т-Банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росбанка. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T22:50+0300

2024-06-27T22:50+0300

2024-06-27T22:50+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Росбанк перенес услуги по выдаче кредитных карт и кредитов наличными на сервисы Т-Банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росбанка. Как выяснил корреспондент РИА Новости, на сайте Росбанка при поиске услуги по оформлению кредитной карты появляется следующее сообщение: "Вы уже можете заказать кредитку нашего партнера - Т-Банка". А услуга выдачи кредита наличными с сайта пропала. "Росбанк оптимизирует продуктовую линейку, реагируя на изменяющиеся рыночные условия и повышая эффективность бизнес-процессов. Мы продолжаем предлагать нашим клиентам расширенный спектр инвестиционных продуктов, вкладов, программы по автокредитованию и многое другое. В части кредитных карт и кредитов наличными, чтобы обеспечить потребности наших клиентов, мы запустили оформление этих продуктов у нашего партнера Т-Банка (экс - "Тинькофф") с учетом планируемой интеграции", - прокомментировали в пресс-службе Росбанка "В настоящее время команды Росбанка и Т-Банка совместно формируют для клиентов оптимальные продуктовые предложения на основе уникальных возможностей каждой из организаций", - добавили в пресс-службе. "ТКС Холдинг", материнская компания Т-банка (бывший "Тинькофф"), 10 июня начал размещение 130 миллионов обыкновенных акций для проведения сделки по приобретению Росбанка. Холдинг в марте объявил о намерении приобрести Росбанк, что выведет группу в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц. Сообщалось, что для сделки готовится допэмиссия - набсовет "ТКС Холдинга" предложил акционерам разместить 130 миллионов акций по цене 3,4 тысячи рублей за бумагу. В апреле банк сообщал, что Росбанк в рамках сделки по интеграции в "ТКС Холдинг" может быть оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала. В конце мая сообщалось, что совет директоров "ТКС Холдинга" оценил объем допэмиссии для покупки Росбанка в 70 миллионов акций, плюс резерв на преимущественное право в 60 миллионов акций.

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