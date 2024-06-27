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Росбанк перенес выдачу кредитных карт и кредитов на сервисы Т-Банка - 27.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240627/rosbank-849561080.html
Росбанк перенес выдачу кредитных карт и кредитов на сервисы Т-Банка
Росбанк перенес выдачу кредитных карт и кредитов на сервисы Т-Банка - 27.06.2024, ПРАЙМ
Росбанк перенес выдачу кредитных карт и кредитов на сервисы Т-Банка
Росбанк перенес услуги по выдаче кредитных карт и кредитов наличными на сервисы Т-Банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росбанка. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T22:50+0300
2024-06-27T22:50+0300
экономика
банки
росбанк
т-банк
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Росбанк перенес услуги по выдаче кредитных карт и кредитов наличными на сервисы Т-Банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росбанка. Как выяснил корреспондент РИА Новости, на сайте Росбанка при поиске услуги по оформлению кредитной карты появляется следующее сообщение: "Вы уже можете заказать кредитку нашего партнера - Т-Банка". А услуга выдачи кредита наличными с сайта пропала. "Росбанк оптимизирует продуктовую линейку, реагируя на изменяющиеся рыночные условия и повышая эффективность бизнес-процессов. Мы продолжаем предлагать нашим клиентам расширенный спектр инвестиционных продуктов, вкладов, программы по автокредитованию и многое другое. В части кредитных карт и кредитов наличными, чтобы обеспечить потребности наших клиентов, мы запустили оформление этих продуктов у нашего партнера Т-Банка (экс - "Тинькофф") с учетом планируемой интеграции", - прокомментировали в пресс-службе Росбанка "В настоящее время команды Росбанка и Т-Банка совместно формируют для клиентов оптимальные продуктовые предложения на основе уникальных возможностей каждой из организаций", - добавили в пресс-службе. "ТКС Холдинг", материнская компания Т-банка (бывший "Тинькофф"), 10 июня начал размещение 130 миллионов обыкновенных акций для проведения сделки по приобретению Росбанка. Холдинг в марте объявил о намерении приобрести Росбанк, что выведет группу в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц. Сообщалось, что для сделки готовится допэмиссия - набсовет "ТКС Холдинга" предложил акционерам разместить 130 миллионов акций по цене 3,4 тысячи рублей за бумагу. В апреле банк сообщал, что Росбанк в рамках сделки по интеграции в "ТКС Холдинг" может быть оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала. В конце мая сообщалось, что совет директоров "ТКС Холдинга" оценил объем допэмиссии для покупки Росбанка в 70 миллионов акций, плюс резерв на преимущественное право в 60 миллионов акций.
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банки, росбанк, т-банк
Экономика, Банки, Росбанк, Т-Банк
22:50 27.06.2024
 
Росбанк перенес выдачу кредитных карт и кредитов на сервисы Т-Банка

Росбанк перенес услуги по выдаче кредитных карт и кредитов на сервисы Т-Банка

© Пресс-служба РосбанкаРосбанк
Росбанк
© Пресс-служба Росбанка
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Росбанк перенес услуги по выдаче кредитных карт и кредитов наличными на сервисы Т-Банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росбанка.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, на сайте Росбанка при поиске услуги по оформлению кредитной карты появляется следующее сообщение: "Вы уже можете заказать кредитку нашего партнера - Т-Банка". А услуга выдачи кредита наличными с сайта пропала.
"Росбанк оптимизирует продуктовую линейку, реагируя на изменяющиеся рыночные условия и повышая эффективность бизнес-процессов. Мы продолжаем предлагать нашим клиентам расширенный спектр инвестиционных продуктов, вкладов, программы по автокредитованию и многое другое. В части кредитных карт и кредитов наличными, чтобы обеспечить потребности наших клиентов, мы запустили оформление этих продуктов у нашего партнера Т-Банка (экс - "Тинькофф") с учетом планируемой интеграции", - прокомментировали в пресс-службе Росбанка
"В настоящее время команды Росбанка и Т-Банка совместно формируют для клиентов оптимальные продуктовые предложения на основе уникальных возможностей каждой из организаций", - добавили в пресс-службе.
"ТКС Холдинг", материнская компания Т-банка (бывший "Тинькофф"), 10 июня начал размещение 130 миллионов обыкновенных акций для проведения сделки по приобретению Росбанка. Холдинг в марте объявил о намерении приобрести Росбанк, что выведет группу в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц. Сообщалось, что для сделки готовится допэмиссия - набсовет "ТКС Холдинга" предложил акционерам разместить 130 миллионов акций по цене 3,4 тысячи рублей за бумагу. В апреле банк сообщал, что Росбанк в рамках сделки по интеграции в "ТКС Холдинг" может быть оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала.
В конце мая сообщалось, что совет директоров "ТКС Холдинга" оценил объем допэмиссии для покупки Росбанка в 70 миллионов акций, плюс резерв на преимущественное право в 60 миллионов акций.
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