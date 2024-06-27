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Налоги в помощь. Рубль начинает отыгрываться

Налоги в помощь. Рубль начинает отыгрываться - 27.06.2024, ПРАЙМ

Налоги в помощь. Рубль начинает отыгрываться

Курс рубля к юаню в четверг прибавляет более 1%, отыгрывая продажи валюты под пик уплаты июньских налогов, следует из данных Московской биржи. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T16:57+0300

2024-06-27T16:57+0300

2024-06-27T16:57+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню в четверг прибавляет более 1%, отыгрывая продажи валюты под пик уплаты июньских налогов, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.41 мск падает на 15 копеек, до 11,56 рубля. Падение составляет 1,3%. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 187,2 миллиарда рублей, что примерно в 2 раза выше аналогичного показателя среды. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86,61 рубля (-0,59%). РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ РОСТ Курс рубля в четверг продолжает прибавлять против юаня на Мосбирже на фоне увеличившихся продаж валюты под июньский пик выплат налогов. "Очередная волна укрепления рубля связана с приближением пика налоговых платежей экспортеров, который будет завтра. Вызванная этим концентрированная продажа существенного объема юаней способна серьезно снизить его курс на фоне по-прежнему слабого спроса на китайскую валюту. Это обусловлено как сохраняющимися проблемами с импортом, в том числе с его трансграничной оплатой, так и опасениями по поводу перспектив биржевой торговли юанем после недавнего введения санкций против Мосбиржи и НКЦ", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 16.42 мск повышалась на 0,7%, до 85,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 105,7 пункта. ПРОГНОЗЫ На стороне рубля по-прежнему уже "перманентный" фактор высоких ставок и жестких кредитно-денежных условий, которые, скорее всего, продолжат ужесточаться, учитывая восстановление инфляционного давления, считает Александр Фетисов из Россельхозбанка. "Кроме того, после того как дочерняя структура одного из крупнейших банков Китая приостановила работу с российскими банками, попавшими в санкционный список SDN, волатильность в паре юань/рубль существенно повысилась при сдержанной активности покупателей в условиях роста неопределенности в отношении возможных новых ограничений. Офшорный юань при этом вплотную приблизился к 7-месячным минимумам относительно доллара на фоне роста сомнений относительно дальнейшей траектории роста китайской экономики", - добавляет он. Рубль опирается на жесткую монетарную политику Банка России и ее возможное ужесточение, полагает Максим Федосов из УК "Первая". "Не исключено, что уже на ближайшем заседании регулятор может повысить ставку сразу на 2 процентных пункта, что увеличит привлекательность консервативных финансовых инструментов, будет стимулировать граждан больше сберегать, а также снизит потребительский спрос, а соответственно и спрос на импорт", - поясняет он.

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рубль, курсы валют, мосбиржа