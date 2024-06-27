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Тела двух человек обнаружили на месте схода поезда в Коми - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Тела двух человек обнаружили на месте схода поезда в Коми
Тела двух человек обнаружили на месте схода поезда в Коми - 27.06.2024, ПРАЙМ
Тела двух человек обнаружили на месте схода поезда в Коми
На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тела двух человек, местонахождение одного из пассажиров пока неизвестно, сообщили РЖД. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T09:20+0300
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происшествия
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тела двух человек, местонахождение одного из пассажиров пока неизвестно, сообщили РЖД. Вечером 26 июня девять вагонов поезда №511 Воркута - Новороссийск на перегоне в Коми сошли с рельсов. Согласно последним данным, в результате происшествия погиб один человек. Согласно инфорамации РЖД на поздний вечер среды, за медицинской помощью обратились 46 человек."На месте схода пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск обнаружены тела двух человек. Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким", - сказано в сообщении. РЖД выразили соболезнования родным и близким и обещали сделать все, чтобы оказать необходимую поддержку. Кроме того, сообщили в компании, до сих пор неизвестна судьба еще одного пассажира, предположительно ребенка 2008 года рождения.
https://1prime.ru/20240626/poezd-849524831.html
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ржд, коми
Происшествия, РЖД, КОМИ
09:20 27.06.2024 (обновлено: 09:28 27.06.2024)
 
Тела двух человек обнаружили на месте схода поезда в Коми

РЖД: тела двух человек обнаружили на месте схода поезда в Коми

© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкВ Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тела двух человек, местонахождение одного из пассажиров пока неизвестно, сообщили РЖД.
Вечером 26 июня девять вагонов поезда №511 Воркута - Новороссийск на перегоне в Коми сошли с рельсов. Согласно последним данным, в результате происшествия погиб один человек. Согласно инфорамации РЖД на поздний вечер среды, за медицинской помощью обратились 46 человек.
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"На месте схода пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск обнаружены тела двух человек. Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким", - сказано в сообщении.
РЖД выразили соболезнования родным и близким и обещали сделать все, чтобы оказать необходимую поддержку.
Кроме того, сообщили в компании, до сих пор неизвестна судьба еще одного пассажира, предположительно ребенка 2008 года рождения.
 
ПроисшествияРЖДКОМИ
 
 
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