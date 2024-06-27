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Тела двух человек обнаружили на месте схода поезда в Коми

Тела двух человек обнаружили на месте схода поезда в Коми - 27.06.2024, ПРАЙМ

Тела двух человек обнаружили на месте схода поезда в Коми

На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тела двух человек, местонахождение одного из пассажиров пока неизвестно, сообщили РЖД. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T09:20+0300

2024-06-27T09:20+0300

2024-06-27T09:28+0300

происшествия

ржд

коми

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тела двух человек, местонахождение одного из пассажиров пока неизвестно, сообщили РЖД. Вечером 26 июня девять вагонов поезда №511 Воркута - Новороссийск на перегоне в Коми сошли с рельсов. Согласно последним данным, в результате происшествия погиб один человек. Согласно инфорамации РЖД на поздний вечер среды, за медицинской помощью обратились 46 человек."На месте схода пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск обнаружены тела двух человек. Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким", - сказано в сообщении. РЖД выразили соболезнования родным и близким и обещали сделать все, чтобы оказать необходимую поддержку. Кроме того, сообщили в компании, до сих пор неизвестна судьба еще одного пассажира, предположительно ребенка 2008 года рождения.

https://1prime.ru/20240626/poezd-849524831.html

коми

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ржд, коми