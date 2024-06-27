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Подполье сообщило о взрыве в результате удара по складу ВСУ
Подполье сообщило о взрыве в результате удара по складу ВСУ - 27.06.2024, ПРАЙМ
Подполье сообщило о взрыве в результате удара по складу ВСУ
Сильный взрыв произошел в результате удара российских войск по складу ВСУ в Херсонской области. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T13:35+0300
2024-06-27T13:35+0300
2024-06-27T13:35+0300
спецоперация на украине
вс рф
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всу
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Сильный взрыв произошел в результате удара российских войск по складу ВСУ в Херсонской области. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал агентству РИА Новости."Дергачи получили прилет 26 июня в 15.45. Удар был очень мощный, и первые секунды было видно высокое пламя. Прилетело в склад ближе к окраине города", - отметил он, добавив, что были слышны сирены скорой помощи.Лебедев также подчеркнул, что ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации отделения ВСУ в Купянске и около города Липцы Харьковской области. Там, отметил он, хранились боекомплекты и техника для запуска беспилотников.Рядом с Купянском российские силы уничтожили около роты Вооруженных сил Украины и две единицы техники, сказал Лебедев.
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вс рф, херсонская область, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, Херсонская область, ВСУ
Подполье сообщило о взрыве в результате удара по складу ВСУ
Подполье: ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Дергачах, произошел сильный взрыв
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Сильный взрыв произошел в результате удара российских войск по складу ВСУ в Херсонской области. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал агентству РИА Новости.
"Дергачи получили прилет 26 июня в 15.45. Удар был очень мощный, и первые секунды было видно высокое пламя. Прилетело в склад ближе к окраине города", - отметил он, добавив, что были слышны сирены скорой помощи.
Лебедев также подчеркнул, что ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации отделения ВСУ в Купянске и около города Липцы Харьковской области. Там, отметил он, хранились боекомплекты и техника для запуска беспилотников.
Рядом с Купянском российские силы уничтожили около роты Вооруженных сил Украины и две единицы техники, сказал Лебедев.