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Подполье сообщило о взрыве в результате удара по складу ВСУ

Подполье сообщило о взрыве в результате удара по складу ВСУ - 27.06.2024, ПРАЙМ

Подполье сообщило о взрыве в результате удара по складу ВСУ

Сильный взрыв произошел в результате удара российских войск по складу ВСУ в Херсонской области. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T13:35+0300

2024-06-27T13:35+0300

2024-06-27T13:35+0300

спецоперация на украине

вс рф

херсонская область

всу

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Сильный взрыв произошел в результате удара российских войск по складу ВСУ в Херсонской области. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал агентству РИА Новости."Дергачи получили прилет 26 июня в 15.45. Удар был очень мощный, и первые секунды было видно высокое пламя. Прилетело в склад ближе к окраине города", - отметил он, добавив, что были слышны сирены скорой помощи.Лебедев также подчеркнул, что ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации отделения ВСУ в Купянске и около города Липцы Харьковской области. Там, отметил он, хранились боекомплекты и техника для запуска беспилотников.Рядом с Купянском российские силы уничтожили около роты Вооруженных сил Украины и две единицы техники, сказал Лебедев.

херсонская область

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вс рф, херсонская область, всу