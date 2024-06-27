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В Минфине допустили потерю российских средств на Западе "навсегда" - 27.06.2024, ПРАЙМ
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В Минфине допустили потерю российских средств на Западе "навсегда"
В Минфине допустили потерю российских средств на Западе "навсегда" - 27.06.2024, ПРАЙМ
В Минфине допустили потерю российских средств на Западе "навсегда"
Российские средства, замороженные Западом, вероятно, потеряны для страны надолго или навсегда. Такое мнение высказал директор департамента контроля за внешними... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T13:19+0300
2024-06-27T13:19+0300
минфин
замороженные российские активы
запад
дмитрий тимофеев
банк россии
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Российские средства, замороженные Западом, вероятно, потеряны для страны надолго или навсегда. Такое мнение высказал директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев."Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернет России деньги в каком-то обозримом будущем", - сказал Тимофеев на площадке дискуссионного клуба "Валдай". При этом он отметил, что прямая конфискация средств будет большой стратегической ошибкой для Запада.Ранее Банк России обозначил два вариант диалога с иностранными инфраструктурами о разморозке активов россиян: либо распутывать "клубок" в случае смены владельцев, либо зафиксировать, что взаимодействие начинается "с нуля".С февраля 2022-го в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Бельгия выступает против их изъятия, полагая, что это приведет к непредсказуемым последствиям.
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минфин, замороженные российские активы, запад, дмитрий тимофеев, банк россии
Минфин, замороженные российские активы, ЗАПАД, Дмитрий Тимофеев, Банк России
13:19 27.06.2024
 
В Минфине допустили потерю российских средств на Западе "навсегда"

Минфин: российские средства на Западе потеряны, возможно, навсегда

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Российские средства, замороженные Западом, вероятно, потеряны для страны надолго или навсегда. Такое мнение высказал директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев.
"Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернет России деньги в каком-то обозримом будущем", - сказал Тимофеев на площадке дискуссионного клуба "Валдай". При этом он отметил, что прямая конфискация средств будет большой стратегической ошибкой для Запада.
Ранее Банк России обозначил два вариант диалога с иностранными инфраструктурами о разморозке активов россиян: либо распутывать "клубок" в случае смены владельцев, либо зафиксировать, что взаимодействие начинается "с нуля".
С февраля 2022-го в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Бельгия выступает против их изъятия, полагая, что это приведет к непредсказуемым последствиям.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
ЕС разрешил некоторые замороженные из-за санкций переводы из России
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Минфинзамороженные российские активыЗАПАДДмитрий ТимофеевБанк России
 
 
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