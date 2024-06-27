Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мы в большой беде: в США сделали тревожное заявление об Украине - 27.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240627/ssha-849548941.html
Мы в большой беде: в США сделали тревожное заявление об Украине
Мы в большой беде: в США сделали тревожное заявление об Украине - 27.06.2024, ПРАЙМ
Мы в большой беде: в США сделали тревожное заявление об Украине
Положение Украины в течение следующих месяцев ухудшится, заявления руководства США лишены смысла. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T16:35+0300
2024-06-27T16:35+0300
спецоперация на украине
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/31/841493121_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_b1c463f79fd18f8aa92313b5cb0529ca.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Положение Украины в течение следующих месяцев ухудшится, заявления руководства США лишены смысла. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive американский профессор Джон Миршаймер.Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявлял, что стратегия ВСУ показала свою "эффективность"."Ближайшие месяцы ситуация будет ухудшаться, поскольку русские продолжают атаковать энергосистему, а затем, когда наступит осень и особенно зима, все будет действительно ужасно", - прокомментировал профессор его заявление.По словам Миршаймера, украинские армия и промышленность терпят огромный ущерб. Поэтому комментарии официальных лиц Вашингтона, отметил он, лишены всякого смысла."Украина в большой беде, и мы в большой беде", - заключил профессор.
https://1prime.ru/20240627/nato-849545323.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/31/841493121_119:0:2182:1547_1920x0_80_0_0_6599a4109129ac1e4b6f1f3305a46199.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
16:35 27.06.2024
 
Мы в большой беде: в США сделали тревожное заявление об Украине

Миршаймер: в ближайшие месяцы ситуация на Украине будет ухудшаться

© Unsplash/Andy FeliciottiВашингтон, США
Вашингтон, США
© Unsplash/Andy Feliciotti
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Положение Украины в течение следующих месяцев ухудшится, заявления руководства США лишены смысла. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive американский профессор Джон Миршаймер.
Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявлял, что стратегия ВСУ показала свою "эффективность".
"Ближайшие месяцы ситуация будет ухудшаться, поскольку русские продолжают атаковать энергосистему, а затем, когда наступит осень и особенно зима, все будет действительно ужасно", - прокомментировал профессор его заявление.
По словам Миршаймера, украинские армия и промышленность терпят огромный ущерб. Поэтому комментарии официальных лиц Вашингтона, отметил он, лишены всякого смысла.
"Украина в большой беде, и мы в большой беде", - заключил профессор.
Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
Марин Ле Пен сделала заявление об отправке войск НАТО на Украину
15:04
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала