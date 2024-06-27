https://1prime.ru/20240627/ssha-849548941.html

Мы в большой беде: в США сделали тревожное заявление об Украине

Мы в большой беде: в США сделали тревожное заявление об Украине - 27.06.2024, ПРАЙМ

Мы в большой беде: в США сделали тревожное заявление об Украине

Положение Украины в течение следующих месяцев ухудшится, заявления руководства США лишены смысла. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T16:35+0300

2024-06-27T16:35+0300

2024-06-27T16:35+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Положение Украины в течение следующих месяцев ухудшится, заявления руководства США лишены смысла. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive американский профессор Джон Миршаймер.Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявлял, что стратегия ВСУ показала свою "эффективность"."Ближайшие месяцы ситуация будет ухудшаться, поскольку русские продолжают атаковать энергосистему, а затем, когда наступит осень и особенно зима, все будет действительно ужасно", - прокомментировал профессор его заявление.По словам Миршаймера, украинские армия и промышленность терпят огромный ущерб. Поэтому комментарии официальных лиц Вашингтона, отметил он, лишены всякого смысла."Украина в большой беде, и мы в большой беде", - заключил профессор.

https://1prime.ru/20240627/nato-849545323.html

сша

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сша, украина