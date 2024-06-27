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"Боюсь, что…" Поляков предупредили о ликвидации государства

"Боюсь, что…" Поляков предупредили о ликвидации государства - 27.06.2024, ПРАЙМ

"Боюсь, что…" Поляков предупредили о ликвидации государства

Расширение украинского конфликта на польскую территорию способно привести к полному уничтожению Польши как государства, утверждает в материале для издания Myśl... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T09:50+0300

2024-06-27T09:50+0300

2024-06-27T09:51+0300

спецоперация на украине

конфликт

украина

польша

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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Расширение украинского конфликта на польскую территорию способно привести к полному уничтожению Польши как государства, утверждает в материале для издания Myśl Polska обозреватель Эугениуш Зинкевич.По его словам, расширение конфликта на Украине на польскую территорию будет трагичным для Польши."Боюсь, что <…> игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства", — предупредил Зинкевич.Вместе с тем он утверждает, что членство Польши в Североатлантическом альянсе дает польскому руководству, которое мечтает о развале Российской Федерации, ложное ощущение безнаказанности, но бесконечные фантазии президента страны Анджея Дуды и поддерживающих его политиков погубят не Россию, а именно Польшу.Воинственная риторика польских политиков в отношении украинского конфликта не сходит со страниц и экранов СМИ. В частности, польский премьер Дональд Туск ранее отметил, что Европа вступила в "довоенную эпоху", а слово "война" уже не абстракция в той части Старого Света, где находится его государство. А глава польского МИД Радослав Сикорский, со своей стороны, выступал за тренировку подразделений ВСУ на территории Польши. При этом он заявлял о якобы готовности Соединенных Штатов атаковать армию России в случае применения ядерного оружия против украинских войск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240625/polsha-849482687.html

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конфликт, украина, польша