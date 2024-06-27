Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Боюсь, что…" Поляков предупредили о ликвидации государства - 27.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240627/svo-849531752.html
"Боюсь, что…" Поляков предупредили о ликвидации государства
"Боюсь, что…" Поляков предупредили о ликвидации государства - 27.06.2024, ПРАЙМ
"Боюсь, что…" Поляков предупредили о ликвидации государства
Расширение украинского конфликта на польскую территорию способно привести к полному уничтожению Польши как государства, утверждает в материале для издания Myśl... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T09:50+0300
2024-06-27T09:51+0300
спецоперация на украине
конфликт
украина
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg
МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Расширение украинского конфликта на польскую территорию способно привести к полному уничтожению Польши как государства, утверждает в материале для издания Myśl Polska обозреватель Эугениуш Зинкевич.По его словам, расширение конфликта на Украине на польскую территорию будет трагичным для Польши."Боюсь, что &lt;…&gt; игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства", — предупредил Зинкевич.Вместе с тем он утверждает, что членство Польши в Североатлантическом альянсе дает польскому руководству, которое мечтает о развале Российской Федерации, ложное ощущение безнаказанности, но бесконечные фантазии президента страны Анджея Дуды и поддерживающих его политиков погубят не Россию, а именно Польшу.Воинственная риторика польских политиков в отношении украинского конфликта не сходит со страниц и экранов СМИ. В частности, польский премьер Дональд Туск ранее отметил, что Европа вступила в "довоенную эпоху", а слово "война" уже не абстракция в той части Старого Света, где находится его государство. А глава польского МИД Радослав Сикорский, со своей стороны, выступал за тренировку подразделений ВСУ на территории Польши. При этом он заявлял о якобы готовности Соединенных Штатов атаковать армию России в случае применения ядерного оружия против украинских войск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240625/polsha-849482687.html
украина
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_eac67dfcb2fef6f9c0b6009308275b04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
конфликт, украина, польша
Спецоперация на Украине, конфликт, УКРАИНА, Польша
09:50 27.06.2024 (обновлено: 09:51 27.06.2024)
 
"Боюсь, что…" Поляков предупредили о ликвидации государства

Myśl Polska: расширение конфликта на Украине грозит гибелью для Польши

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© flickr.com / Terra Libera
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Расширение украинского конфликта на польскую территорию способно привести к полному уничтожению Польши как государства, утверждает в материале для издания Myśl Polska обозреватель Эугениуш Зинкевич.
По его словам, расширение конфликта на Украине на польскую территорию будет трагичным для Польши.
"Боюсь, что <…> игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства", — предупредил Зинкевич.
Вместе с тем он утверждает, что членство Польши в Североатлантическом альянсе дает польскому руководству, которое мечтает о развале Российской Федерации, ложное ощущение безнаказанности, но бесконечные фантазии президента страны Анджея Дуды и поддерживающих его политиков погубят не Россию, а именно Польшу.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
СМИ узнали о сомнительных расходах МО Польши
25 июня, 17:01
Воинственная риторика польских политиков в отношении украинского конфликта не сходит со страниц и экранов СМИ. В частности, польский премьер Дональд Туск ранее отметил, что Европа вступила в "довоенную эпоху", а слово "война" уже не абстракция в той части Старого Света, где находится его государство. А глава польского МИД Радослав Сикорский, со своей стороны, выступал за тренировку подразделений ВСУ на территории Польши. При этом он заявлял о якобы готовности Соединенных Штатов атаковать армию России в случае применения ядерного оружия против украинских войск.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеконфликтУКРАИНАПольша
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала