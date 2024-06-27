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С кем не бывает! Пентагон "потерял" переданное Киеву оружие на $62 млн - 27.06.2024, ПРАЙМ
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С кем не бывает! Пентагон "потерял" переданное Киеву оружие на $62 млн
С кем не бывает! Пентагон "потерял" переданное Киеву оружие на $62 млн - 27.06.2024, ПРАЙМ
С кем не бывает! Пентагон "потерял" переданное Киеву оружие на $62 млн
Пентагон не знает, что стало с переданным Украине оружием на сумму в $62 млн, сообщается в публикации Daily Caller со ссылкой на данные отчета генерального... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T11:11+0300
2024-06-27T11:12+0300
вооружения
пентагон
украина
оружие
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Пентагон не знает, что стало с переданным Украине оружием на сумму в $62 млн, сообщается в публикации Daily Caller со ссылкой на данные отчета генерального инспектора Минобороны США.Как отмечается, Европейское командование Вооруженных сил США не получало своевременных отчетов о потере украинскими войсками техники, несмотря на то, что эти доклады, согласно стандартам, должны предоставляться в обязательном порядке.С момента потери военной техники до отчета проходил 301 день, тогда как процедурой предусматривается, что отчет в таких случаях должен предоставляться в течение 30 дней, говорится в публикации.При этом авторы статьи отмечают, что в результате проблем с отчетностью сегодня США просто не знают, какая поставленная Украине техника была уничтожена, потеряна или перенаправлена до ноября 2023 года. В целом Соединенные Штаты в настоящий момент не могут найти оружие на $62 млн.С 2022 года Соединенные Штаты направили Киеву военную помощь на сумму свыше $70 млрд. Как уверяет Daily Caller, оружие на сумму свыше миллиарда долларов могло быть вывезено с передовой. Авторы статьи утверждают, что с фронта могли вывезти, в том числе, танки, БПЛА, ракетные системы и бомбы. При этом в издании отметили, что Минобороны США на запросы не ответил.
https://1prime.ru/20240626/oruzhie-849511536.html
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пентагон, украина, оружие
Вооружения, Пентагон, УКРАИНА, оружие
11:11 27.06.2024 (обновлено: 11:12 27.06.2024)
 
С кем не бывает! Пентагон "потерял" переданное Киеву оружие на $62 млн

Daily Caller: Пентагон не знает, что стало с переданным ВСУ оружием на $62 млн

CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / Pentagon
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Пентагон не знает, что стало с переданным Украине оружием на сумму в $62 млн, сообщается в публикации Daily Caller со ссылкой на данные отчета генерального инспектора Минобороны США.
Как отмечается, Европейское командование Вооруженных сил США не получало своевременных отчетов о потере украинскими войсками техники, несмотря на то, что эти доклады, согласно стандартам, должны предоставляться в обязательном порядке.
С момента потери военной техники до отчета проходил 301 день, тогда как процедурой предусматривается, что отчет в таких случаях должен предоставляться в течение 30 дней, говорится в публикации.
При этом авторы статьи отмечают, что в результате проблем с отчетностью сегодня США просто не знают, какая поставленная Украине техника была уничтожена, потеряна или перенаправлена до ноября 2023 года. В целом Соединенные Штаты в настоящий момент не могут найти оружие на $62 млн.
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Вчера, 14:33
С 2022 года Соединенные Штаты направили Киеву военную помощь на сумму свыше $70 млрд. Как уверяет Daily Caller, оружие на сумму свыше миллиарда долларов могло быть вывезено с передовой. Авторы статьи утверждают, что с фронта могли вывезти, в том числе, танки, БПЛА, ракетные системы и бомбы. При этом в издании отметили, что Минобороны США на запросы не ответил.
 
ВооруженияПентагонУКРАИНАоружие
 
 
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