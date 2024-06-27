https://1prime.ru/20240627/svo-849540430.html

ВС России уничтожили роту ВСУ и две единицы техники, сообщает подполье

ВС России уничтожили роту ВСУ и две единицы техники, сообщает подполье - 27.06.2024, ПРАЙМ

ВС России уничтожили роту ВСУ и две единицы техники, сообщает подполье

Вооруженные силы России нанесли удар по административному зданию рядом с Купянском. В результате были уничтожены около роты ВСУ и две единицы техники, передал... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T13:17+0300

2024-06-27T13:17+0300

2024-06-27T13:18+0300

спецоперация на украине

вс россии

ракетные удары

всу

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли удар по административному зданию рядом с Купянском. В результате были уничтожены около роты ВСУ и две единицы техники, передал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По его словам, которые передает агентство, ФАБы в селе Петропавловка под Купянском попали в административное здание, в результате чего были "уничтожены около роты противника и две единицы гусеничной техники".Сколько украинских военнослужащих выжило после удара, на текущий момент неизвестно , отметил подпольщик.Также он рассказал, что Вооруженные силы России нанесли удар по складу ВСУ в Дергачах Харьковской области, в результате чего произошел взрыв.Лебедев уточнил, что российский боеприпас попал в склад на окраине города - "удар был очень мощный, и первые секунды было видно высокое пламя".После удара в городе были слышны сирены скорой помощи, отметил подпольщик.

https://1prime.ru/20240625/vsu-849469269.html

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вс россии, ракетные удары, всу