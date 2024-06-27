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ЦБ обозначил курс доллара и евро на 28 июня
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 28 июня - 27.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 28 июня
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 39,95 копейки, до 11,4753 рубля, курс доллара упал на 2,8424 рубля - до 84,964 рубля, | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T17:22+0300
2024-06-27T17:22+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 39,95 копейки, до 11,4753 рубля, курс доллара упал на 2,8424 рубля - до 84,964 рубля, евро - на 3,1257 рубля, до 90,9874 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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рубль, доллар, евро, юань, курсы валют
USD/RUB - Курс доллара к рублю, рубль, доллар, евро, юань, Курсы валют
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 28 июня
Официальный курс юаня на пятницу - 11,48 руб, доллара - 84,96 руб, евро - 90,99 руб
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 39,95 копейки, до 11,4753 рубля, курс доллара упал на 2,8424 рубля - до 84,964 рубля, евро - на 3,1257 рубля, до 90,9874 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.