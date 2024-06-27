https://1prime.ru/20240627/udar-849561414.html

Вооруженные силы РФ нанесли удар по району, откуда шел обстрел Крыма

Вооруженные силы РФ нанесли удар по району, откуда шел обстрел Крыма - 27.06.2024, ПРАЙМ

Вооруженные силы РФ нанесли удар по району, откуда шел обстрел Крыма

Российские войска ударили по району в Николаевской области, где засекли установку HIMARS, атаковавшую Крым. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T23:23+0300

2024-06-27T23:23+0300

2024-06-27T23:23+0300

спецоперация на украине

херсонская область

всу

ракетный удар

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ДОНЕЦК, 27 июн - ПРАЙМ. Российские войска ударили по району в Николаевской области, где засекли установку HIMARS, атаковавшую Крым. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в 21.45 мск в районе небольших сел Шевченково и Котлярово, недалеко от аэродрома Кульбакино прозвучал взрыв. Лебедев, ссылаясь на сообщения местных жителей, отметил, что в взрыв был сдвоенный, и предположил, что это мог быть склад с боекомплектом для системы HIMARS."Это место, откуда регулярно стреляли в сторону Херсонской области и Крыма дальнобойными ракетами", — добавил он. Лебедев отметил, что подполье сообщало о работающей установке HIMARS во время удара по Севастополю. Он рассказал, что местные жители отправили ему следующее сообщение: "Сергей, здравствуй. Николаев. Примерно 21.45, хороший прилет в районе Шевченково. С вторичной детонацией. Пожар долго могли наблюдать с окраин города все, у кого вид на Херсон". По его данным, после удара заметили примерно десяток скорых, которые были остановлены на блокпосту, и находились там до выезда с места взрыва трех военных экипажей скорой помощи. "Военные скорые увозят или высшие офицерские чины ВСУ, или важных иностранных специалистов", — пояснил Лебедев.

https://1prime.ru/20240627/rekord-849551360.html

херсонская область

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херсонская область, всу, ракетный удар