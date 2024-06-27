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Юань упал до нового семимесячного минимума против доллара США - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Юань упал до нового семимесячного минимума против доллара США
Юань упал до нового семимесячного минимума против доллара США - 27.06.2024, ПРАЙМ
Юань упал до нового семимесячного минимума против доллара США
Китайский юань в четверг упал до нового 7-месячного минимума против доллара США. Судя по всему, он собирается снизиться по итогам шестого месяца подряд, так как | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T11:45+0300
2024-06-27T11:45+0300
китайский юань
рынки
валютный рынок
юань
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Китайский юань в четверг упал до нового 7-месячного минимума против доллара США. Судя по всему, он собирается снизиться по итогам шестого месяца подряд, так как Народный банк Китая устанавливает более низкий срединный курс юаня уже седьмую сессию подряд.На прошедшей неделе юань находился в непосредственной близости от нижней границы допустимого внутридневного диапазона, так как отток капиталов в сторону более высокодоходного доллара и разговоры о том, что центральный банк позволяет национальной валюте слабеть, оказывают давление на настроения.В начале дня на континентальном спот-рынке юань достиг 7-месячного минимума 7,2686 за доллар, так как трейдеры восприняли очередной более низкий срединный курс как указание на то, что центральный банк допустит упорядоченное ослабление национальной валюты.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,127 за доллар США. Это был самый низкий уровень с 21 ноября 2023 года. Центральный банк устанавливает более низкий срединный курс уже седьмую сессию подряд.Тот факт, что Народный банк Китая продолжает устанавливать более низкий срединный курс, несмотря на слабость спот-курса юаня, означает, что центральный банк не особо беспокоит снижение оффшорного юаня, отметили в своей записке аналитики Citi.Накануне оффшорный юань пробился ниже 7,30 за доллар, и аналитики UBS указали на то, что более низкий срединный курс, установленный в четверг, может сигнализировать о снижении в сторону 7,35.По состоянию на 02.47 по Гринвичу пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,2963.В этом году юань ослаб на 2,3%, испытывая давление со стороны более низкой доходности по сравнению с другими валютами и проблем сектора недвижимости.На континентальном рынке юань открылся на отметке 7,2665 за доллар, а на момент написания статьи торговался по 7,2685, то есть совсем рядом с нижней границей допустимого внутридневного диапазона.Еще одним фактором, толкающим китайскую валюту вниз, является слабость японской иены.В четверг иена держится в районе минимума за 38 лет против доллара США, что заставляет трейдеров опасаться интервенции со стороны японских властей.Тем временем, как показали представленные в четверг данным, прибыли промышленных компаний Китая в мае росли гораздо более низкими темпами, подчеркивая проблемы, с которыми сталкивается вторая по величине экономика мира.Теперь все внимание приковано к дебатам кандидатов на пост президента США, которые состоятся позднее в течение мирового дня.
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рынки, валютный рынок, юань
Китайский юань, Рынки, валютный рынок, юань
11:45 27.06.2024
 

Юань упал до нового семимесячного минимума против доллара США

© AFP / StringerБанковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней
Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© AFP / Stringer
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Китайский юань в четверг упал до нового 7-месячного минимума против доллара США. Судя по всему, он собирается снизиться по итогам шестого месяца подряд, так как Народный банк Китая устанавливает более низкий срединный курс юаня уже седьмую сессию подряд.
На прошедшей неделе юань находился в непосредственной близости от нижней границы допустимого внутридневного диапазона, так как отток капиталов в сторону более высокодоходного доллара и разговоры о том, что центральный банк позволяет национальной валюте слабеть, оказывают давление на настроения.
В начале дня на континентальном спот-рынке юань достиг 7-месячного минимума 7,2686 за доллар, так как трейдеры восприняли очередной более низкий срединный курс как указание на то, что центральный банк допустит упорядоченное ослабление национальной валюты.
Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,127 за доллар США. Это был самый низкий уровень с 21 ноября 2023 года. Центральный банк устанавливает более низкий срединный курс уже седьмую сессию подряд.
Тот факт, что Народный банк Китая продолжает устанавливать более низкий срединный курс, несмотря на слабость спот-курса юаня, означает, что центральный банк не особо беспокоит снижение оффшорного юаня, отметили в своей записке аналитики Citi.
Накануне оффшорный юань пробился ниже 7,30 за доллар, и аналитики UBS указали на то, что более низкий срединный курс, установленный в четверг, может сигнализировать о снижении в сторону 7,35.
По состоянию на 02.47 по Гринвичу пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,2963.
В этом году юань ослаб на 2,3%, испытывая давление со стороны более низкой доходности по сравнению с другими валютами и проблем сектора недвижимости.
На континентальном рынке юань открылся на отметке 7,2665 за доллар, а на момент написания статьи торговался по 7,2685, то есть совсем рядом с нижней границей допустимого внутридневного диапазона.
Еще одним фактором, толкающим китайскую валюту вниз, является слабость японской иены.
В четверг иена держится в районе минимума за 38 лет против доллара США, что заставляет трейдеров опасаться интервенции со стороны японских властей.
Тем временем, как показали представленные в четверг данным, прибыли промышленных компаний Китая в мае росли гораздо более низкими темпами, подчеркивая проблемы, с которыми сталкивается вторая по величине экономика мира.
Теперь все внимание приковано к дебатам кандидатов на пост президента США, которые состоятся позднее в течение мирового дня.
 
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