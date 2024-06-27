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Доллар откатывается после слабых экономических данных в США

Доллар откатывается после слабых экономических данных в США - 27.06.2024, ПРАЙМ

Доллар откатывается после слабых экономических данных в США

Японская иена в четверг восстановилась с минимума за 38 лет против доллара благодаря слабым экономическим данным в США, хотя трейдеры по-прежнему опасаются... | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T19:51+0300

2024-06-27T19:51+0300

2024-06-27T19:51+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Японская иена в четверг восстановилась с минимума за 38 лет против доллара благодаря слабым экономическим данным в США, хотя трейдеры по-прежнему опасаются новой интервенции со стороны Токио в поддержку национальной валюты.Что касается других рынков, то индекс доллара США опустился, а доходность американских гособлигаций откатилась после выхода макроданных.Министерство труда США в четверг сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, истекшей 22 июня, сократилось на 6000 до 233 000 с коррекцией на сезонность. Однако число заявок на получение пособия по безработице после первой недели, или показатель найма, выросло на неделе, истекшей 15 июня, на 18 000 до 1,839 млн.В то же время заказы на ключевые товары длительного пользования в США в мае неожиданно снизились, показав, что инвестиции компаний в оборудование во 2-м квартале сократились на фоне сохранения высоких расходов на заимствования.Согласно опубликованным в четверг данным Министерства торговли США, заказы на капитальные товары гражданского назначения, за исключением самолетов, которые отражают инвестиционные планы компаний, снизились в мае на 0,6%. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали, что в мае эти заказы повысились на 0,1%."Утренние данные помогли подорвать идею об 'исключительном положении США', оказав давление на курс доллара, – сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег Corpay в Торонто, имея в виду более благоприятные экономические индикаторы в США по сравнению с остальным миром. – Шансы на снижение ставки на сентябрьском заседании ФРС растут, а доходность осторожно откатывается по всей кривой, поскольку участники рынка занимают позиции в преддверии завтрашнего выпуска данных по расходам на личное потребление".Сегодня статистика также показала, что экономический рост в США резко замедлился в 1-м квартале. ВВП в прошлом квартале увеличился на 1,4% в годовом исчислении, что чуть выше предыдущей оценки, но слабее, чем 3,4%, зарегистрированные в последние три месяца 2023 года.Отчет по ВВП также указал на слабые потребительские расходы.Тем временем на утренних торгах в США иена выросла на 0,2% по отношению к доллару до 160,555 за доллар. В среду иена упала до 160,88, самого слабого уровня с 1986 года.В июне японская валюта потеряла 2%, а за прошедший период года - 12% против доллара США. На нее продолжает оказывать влияние большая разница между процентными ставками в США и Японии. Такая ситуация создает благоприятные условия для использования иены в качестве заемной валюты, за которую приобретаются более высокодоходные активы.В то же время падение иены ниже ключевого уровня 160 за доллар США заставляет трейдеров опасаться интервенции со стороны Токио. В конце апреля – начале марта японские власти уже потратили 9,79 трлн иен (60,94 млрд долларов), чтобы поднять курс национальной валюты на 5% с минимума за 34 года 160,245."Похоже, шансов на то, что Банк Японии и его союзники смогут поддержать иену, не понеся при этом чудовищных расходов и не взвинтив ставки до такой степени, что это разрушит экономику, очень мало", - говорит старший рыночный аналитик Trade Nation Дэвид Моррисон.По словам аналитиков, вероятность интервенции возросла, но японские власти, возможно, воздерживаются от активных действий в ожидании выхода в пятницу индекса цен расходов на личное потребление (PCE) США. Тем не менее, по их словам, любая интервенция, скорее всего, будет иметь ограниченный эффект.Между тем фунт вырос на 0,3% до 1,2651 доллара, а евро поднялся на 0,3% до 1,0710 доллара.В то же время по итогам месяца единая европейская валюта может утратить примерно 1,4%, испытывая давление со стороны политической нестабильности в еврозоне накануне внеочередных выборов во Франции, которые стартуют в ближайшие выходные.Индекс доллара опустился на 0,2%, до 105,84, но остался недалеко от почти 2-месячного максимума 106,13, достигнутого на предыдущей сессии.Шведская крона понизилась после того, как центральный банк в четверг оставил ключевую процентную ставку на уровне 3,75%, как и ожидалось, и заявил, что если перспективы инфляции останутся прежними, то ставка может быть снижена два или три раза во второй половине года.Доллар на момент написания статьи поднялся на 0,3%, до 10,608 кроны.Среда стала последним днем, когда инвесторы могли торговать валютами в этом квартале, поскольку спотовые валютные расчеты занимают два рабочих дня.Торговля американскими акциями, однако, в прошлом месяце перешла на более короткий цикл расчетов, известный как T+1.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, доллар сша