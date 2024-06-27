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Напасть на Россию: в США сообщили о финансировании ВСУ до начала конфликта - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Напасть на Россию: в США сообщили о финансировании ВСУ до начала конфликта
Напасть на Россию: в США сообщили о финансировании ВСУ до начала конфликта - 27.06.2024, ПРАЙМ
Напасть на Россию: в США сообщили о финансировании ВСУ до начала конфликта
После 2014 года Запад тратил миллиарды долларов на создание новой украинской армии по натовскому образцу – НАТО уже тогда вмешивалась в ситуацию на Украине. И... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T10:31+0300
2024-06-27T11:02+0300
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. После 2014 года Запад тратил миллиарды долларов на создание новой украинской армии по натовскому образцу – НАТО уже тогда вмешивалась в ситуацию на Украине. И эти действия однозначно носили наступательный характер, заявил в беседе с De Nieuwe Wereld полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.По его словам, с 2014 года Соединенные Штаты намеренно создавали на востоке Украины украинскую армию, преследуя единственную цель – напасть на Россию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Мы предоставляли помощь в разных формах и ранее, но для нас основным направлением стало создание новой украинской армии по натовскому образцу", – отметил полковник, добавив, что новая 400-тысячная украинская армия была создана "под предлогом получения или возвращения контроля над Крымом".По данным Макгрегора, от США и государств-членов НАТО, включая ФРГ, Великобританию и Францию, на финансирование ВСУ поступали миллиарды долларов. Он добавил, что существовала программа НАТО под руководством Вашингтона, которая должна была создать на Украине новую армию по стандартам альянса, что уже носило наступательных характер. В то же время они начали строить масштабные оборонительные сооружения, которые бы оказались у них в тылу. По их мнению, те понадобились бы им в будущем, и расчёт оказался верным. Но важнее то, что они также атаковали Донецкую и Луганскую области.При этом он напомнил, что до начала СВО – в 2014-2022 годах – из-за действий ВСУ в Донецкой и Луганской областях погибли свыше 14 тысяч человек."И говоря о Донбассе, они (ВСУ – прим. ред.) словно обсуждали первую стадию этнической чистки: "Мы выдавим всех русских. Избавимся от всех русских". Не стоит забывать, что в этот момент русские и так уже были на Украине гражданами второго или третьего сорта. Поэтому и были заключены Минские соглашения, которые на поверку оказались неактуальными и попросту пустышкой", - отметил Макгрегор.В прошлом году президент России Владимир Путин напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.
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сша, всу, финансирование, нато
Спецоперация на Украине, США, ВСУ, финансирование, НАТО
10:31 27.06.2024 (обновлено: 11:02 27.06.2024)
 
Напасть на Россию: в США сообщили о финансировании ВСУ до начала конфликта

Макгрегор: НАТО вложила миллиарды в ВСУ еще до начала конфликта на Украине

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. После 2014 года Запад тратил миллиарды долларов на создание новой украинской армии по натовскому образцу – НАТО уже тогда вмешивалась в ситуацию на Украине. И эти действия однозначно носили наступательный характер, заявил в беседе с De Nieuwe Wereld полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, с 2014 года Соединенные Штаты намеренно создавали на востоке Украины украинскую армию, преследуя единственную цель – напасть на Россию.
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"Мы предоставляли помощь в разных формах и ранее, но для нас основным направлением стало создание новой украинской армии по натовскому образцу", – отметил полковник, добавив, что новая 400-тысячная украинская армия была создана "под предлогом получения или возвращения контроля над Крымом".
По данным Макгрегора, от США и государств-членов НАТО, включая ФРГ, Великобританию и Францию, на финансирование ВСУ поступали миллиарды долларов. Он добавил, что существовала программа НАТО под руководством Вашингтона, которая должна была создать на Украине новую армию по стандартам альянса, что уже носило наступательных характер.
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В то же время они начали строить масштабные оборонительные сооружения, которые бы оказались у них в тылу. По их мнению, те понадобились бы им в будущем, и расчёт оказался верным. Но важнее то, что они также атаковали Донецкую и Луганскую области.
При этом он напомнил, что до начала СВО – в 2014-2022 годах – из-за действий ВСУ в Донецкой и Луганской областях погибли свыше 14 тысяч человек.
"И говоря о Донбассе, они (ВСУ – прим. ред.) словно обсуждали первую стадию этнической чистки: "Мы выдавим всех русских. Избавимся от всех русских". Не стоит забывать, что в этот момент русские и так уже были на Украине гражданами второго или третьего сорта. Поэтому и были заключены Минские соглашения, которые на поверку оказались неактуальными и попросту пустышкой", - отметил Макгрегор.
В прошлом году президент России Владимир Путин напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.
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