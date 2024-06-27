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Легендарный американский внедорожник вернулся в Россию - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Легендарный американский внедорожник вернулся в Россию
Легендарный американский внедорожник вернулся в Россию - 27.06.2024, ПРАЙМ
Легендарный американский внедорожник вернулся в Россию
На российский авторынок вернулся Jeep Wrangler. В Москве стартовали продажи обновленного внедорожника четвертого поколения в рестайлинговом исполнении, сообщает | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T17:47+0300
2024-06-27T17:47+0300
авто
внедорожники
jeep
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. На российский авторынок вернулся Jeep Wrangler. В Москве стартовали продажи обновленного внедорожника четвертого поколения в рестайлинговом исполнении, сообщает портал Speedme.ru.Джип выпуска 2024 года доступен по цене 11,5 млн рублей, но при использовании скидок и программы Trade In его можно приобрести за 9,95 млн рублей.Jeep Wrangler — автомобиль повышенной проходимости, производимый американской компанией Chrysler. Автомобиль специально создавался как военный и поставлялся армии Соединенных Штатов Америки. Четвёртое поколение Wrangler было представлено в конце 2017 года/
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авто, внедорожники, jeep
Авто, внедорожники, Jeep
17:47 27.06.2024
 
Легендарный американский внедорожник вернулся в Россию

В Россию вернулся легендарный внедорожник Jeep Wrangler, стоит 11,5 млн

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк%Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
%Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. На российский авторынок вернулся Jeep Wrangler. В Москве стартовали продажи обновленного внедорожника четвертого поколения в рестайлинговом исполнении, сообщает портал Speedme.ru.
Джип выпуска 2024 года доступен по цене 11,5 млн рублей, но при использовании скидок и программы Trade In его можно приобрести за 9,95 млн рублей.
Jeep Wrangler — автомобиль повышенной проходимости, производимый американской компанией Chrysler. Автомобиль специально создавался как военный и поставлялся армии Соединенных Штатов Америки. Четвёртое поколение Wrangler было представлено в конце 2017 года/
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