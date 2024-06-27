https://1prime.ru/20240627/wrangler-849552565.html

Легендарный американский внедорожник вернулся в Россию

Легендарный американский внедорожник вернулся в Россию - 27.06.2024, ПРАЙМ

Легендарный американский внедорожник вернулся в Россию

На российский авторынок вернулся Jeep Wrangler. В Москве стартовали продажи обновленного внедорожника четвертого поколения в рестайлинговом исполнении, сообщает | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T17:47+0300

2024-06-27T17:47+0300

2024-06-27T17:47+0300

авто

внедорожники

jeep

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. На российский авторынок вернулся Jeep Wrangler. В Москве стартовали продажи обновленного внедорожника четвертого поколения в рестайлинговом исполнении, сообщает портал Speedme.ru.Джип выпуска 2024 года доступен по цене 11,5 млн рублей, но при использовании скидок и программы Trade In его можно приобрести за 9,95 млн рублей.Jeep Wrangler — автомобиль повышенной проходимости, производимый американской компанией Chrysler. Автомобиль специально создавался как военный и поставлялся армии Соединенных Штатов Америки. Четвёртое поколение Wrangler было представлено в конце 2017 года/

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авто, внедорожники, jeep