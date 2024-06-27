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Зеленский сделал заявление о концовке конфликта - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Зеленский сделал заявление о концовке конфликта
Зеленский сделал заявление о концовке конфликта - 27.06.2024, ПРАЙМ
Зеленский сделал заявление о концовке конфликта
Владимир Зеленский якобы не желает, чтобы конфликт на Украине затягивался, учитывая потери ВСУ. Об этом он заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюссель. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T16:12+0300
2024-06-27T16:12+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский якобы не желает, чтобы конфликт на Украине затягивался, учитывая потери ВСУ. Об этом он заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюссель."Мы должны положить этот план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя", - сказал Зеленский.Он добавил, что поэтому не хочет затягивания конфликта на долгие годы.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
https://1prime.ru/20240626/ukraina-849519612.html
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владимир зеленский, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА
16:12 27.06.2024
 
Зеленский сделал заявление о концовке конфликта

Зеленский заявил о нежелании затягивать конфликт из-за больших потерь

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский якобы не желает, чтобы конфликт на Украине затягивался, учитывая потери ВСУ. Об этом он заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюссель.
"Мы должны положить этот план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя", - сказал Зеленский.
Он добавил, что поэтому не хочет затягивания конфликта на долгие годы.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
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