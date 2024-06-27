https://1prime.ru/20240627/zelenskiy-849548147.html

Зеленский сделал заявление о концовке конфликта

Зеленский сделал заявление о концовке конфликта - 27.06.2024, ПРАЙМ

Зеленский сделал заявление о концовке конфликта

Владимир Зеленский якобы не желает, чтобы конфликт на Украине затягивался, учитывая потери ВСУ. Об этом он заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюссель. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T16:12+0300

2024-06-27T16:12+0300

2024-06-27T16:12+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский якобы не желает, чтобы конфликт на Украине затягивался, учитывая потери ВСУ. Об этом он заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюссель."Мы должны положить этот план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя", - сказал Зеленский.Он добавил, что поэтому не хочет затягивания конфликта на долгие годы.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

https://1prime.ru/20240626/ukraina-849519612.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, украина