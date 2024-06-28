Hongqi назвал российские цены на новый премиальный кроссовер
Autonews: Hongqi объявил о старте продаж кроссовера HS3 в России
Китайский премиум-внедорожник Hongqi
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Премиальный кроссовер Hongqi HS3 официально дебютировал на российском рынке. Автомобиль предлагается в двух комплектациях Comfort и Deluxe, пишет Autonews.
В комплектации Comfort кроссовер доступен с двигателем объемом 1,5 литра мощностью 156 лошадиных сил. Привод автомобиля в данной версии — передний. Стоимость - 3,9 миллиона рублей.
Машина в версии Deluxe оснащается мотором объемом 2,0 литра мощностью 245 лошадиных сил с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Стоимость - 4,6 миллиона рублей.
В комплектации Comfort кроссовер доступен с двигателем объемом 1,5 литра мощностью 156 лошадиных сил. Привод автомобиля в данной версии — передний. Стоимость - 3,9 миллиона рублей.
Машина в версии Deluxe оснащается мотором объемом 2,0 литра мощностью 245 лошадиных сил с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Стоимость - 4,6 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что на российский авторынок вернулся японский трехрядный внедорожник Lexus TX. Внедорожник уже доступен для покупки в одном из московских автосалонов. Стоимость автомобиля составляет 11,39 миллиона рублей.