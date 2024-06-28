Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Hongqi назвал российские цены на новый премиальный кроссовер - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240628/hongqi--849572267.html
Hongqi назвал российские цены на новый премиальный кроссовер
Hongqi назвал российские цены на новый премиальный кроссовер - 28.06.2024, ПРАЙМ
Hongqi назвал российские цены на новый премиальный кроссовер
Премиальный кроссовер Hongqi HS3 официально дебютировал на российском рынке. Автомобиль предлагается в двух комплектациях Comfort и Deluxe, пишет Autonews.В... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T12:22+0300
2024-06-28T12:22+0300
авто
китайские авто
кроссовер
премиальные товары
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848850027_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_aa5b810ce26736f0c74c41a1b312d3b5.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Премиальный кроссовер Hongqi HS3 официально дебютировал на российском рынке. Автомобиль предлагается в двух комплектациях Comfort и Deluxe, пишет Autonews.В комплектации Comfort кроссовер доступен с двигателем объемом 1,5 литра мощностью 156 лошадиных сил. Привод автомобиля в данной версии — передний. Стоимость - 3,9 миллиона рублей. Машина в версии Deluxe оснащается мотором объемом 2,0 литра мощностью 245 лошадиных сил с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Стоимость - 4,6 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что на российский авторынок вернулся японский трехрядный внедорожник Lexus TX. Внедорожник уже доступен для покупки в одном из московских автосалонов. Стоимость автомобиля составляет 11,39 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20240626/avto-849482363.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848850027_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d6dbf37bfa18d8826e3dcee4cad1ad3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, китайские авто, кроссовер, премиальные товары
Авто, китайские авто, кроссовер, премиальные товары
12:22 28.06.2024
 
Hongqi назвал российские цены на новый премиальный кроссовер

Autonews: Hongqi объявил о старте продаж кроссовера HS3 в России

Китайский премиум-внедорожник Hongqi
Китайский премиум-внедорожник Hongqi
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Премиальный кроссовер Hongqi HS3 официально дебютировал на российском рынке. Автомобиль предлагается в двух комплектациях Comfort и Deluxe, пишет Autonews.

В комплектации Comfort кроссовер доступен с двигателем объемом 1,5 литра мощностью 156 лошадиных сил. Привод автомобиля в данной версии — передний. Стоимость - 3,9 миллиона рублей.

Машина в версии Deluxe оснащается мотором объемом 2,0 литра мощностью 245 лошадиных сил с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Стоимость - 4,6 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что на российский авторынок вернулся японский трехрядный внедорожник Lexus TX. Внедорожник уже доступен для покупки в одном из московских автосалонов. Стоимость автомобиля составляет 11,39 миллиона рублей.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Китайские авто стали массово попадать в ремонт. Что о них узнали
26 июня, 03:03
 
Автокитайские автокроссоверпремиальные товары
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала