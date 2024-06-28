https://1prime.ru/20240628/hongqi--849572267.html

Hongqi назвал российские цены на новый премиальный кроссовер

Hongqi назвал российские цены на новый премиальный кроссовер - 28.06.2024, ПРАЙМ

Hongqi назвал российские цены на новый премиальный кроссовер

Премиальный кроссовер Hongqi HS3 официально дебютировал на российском рынке. Автомобиль предлагается в двух комплектациях Comfort и Deluxe, пишет Autonews.В... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T12:22+0300

2024-06-28T12:22+0300

2024-06-28T12:22+0300

авто

китайские авто

кроссовер

премиальные товары

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Премиальный кроссовер Hongqi HS3 официально дебютировал на российском рынке. Автомобиль предлагается в двух комплектациях Comfort и Deluxe, пишет Autonews.В комплектации Comfort кроссовер доступен с двигателем объемом 1,5 литра мощностью 156 лошадиных сил. Привод автомобиля в данной версии — передний. Стоимость - 3,9 миллиона рублей. Машина в версии Deluxe оснащается мотором объемом 2,0 литра мощностью 245 лошадиных сил с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Стоимость - 4,6 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что на российский авторынок вернулся японский трехрядный внедорожник Lexus TX. Внедорожник уже доступен для покупки в одном из московских автосалонов. Стоимость автомобиля составляет 11,39 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240626/avto-849482363.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, кроссовер, премиальные товары