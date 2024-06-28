Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ получил 16 млрд рублей прибыли от продажи заблокированных активов - 28.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240628/vtb-849568150.html
ВТБ получил 16 млрд рублей прибыли от продажи заблокированных активов
ВТБ получил 16 млрд рублей прибыли от продажи заблокированных активов - 28.06.2024, ПРАЙМ
ВТБ получил 16 млрд рублей прибыли от продажи заблокированных активов
ВТБ продал часть заблокированных из-за санкций активов с прибылью 16 миллиардов рублей, сообщил первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов. Это первая подобная... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T10:44+0300
2024-06-28T10:44+0300
втб
прибыль
активы
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:172:2898:1802_1920x0_80_0_0_aec1c46999d566f01e206d5427839b72.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. ВТБ продал часть заблокированных из-за санкций активов с прибылью 16 миллиардов рублей, сообщил первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов. Это первая подобная сделка на российском рынке, пишет РБК. Проданные активы не покрывались обязательствами банка перед нерезидентами. Покупателя и объем переданных активов Пьянов не раскрыл. Однако по форме это была цессия — переуступка прав требования по активам от банка покупателю. Портфель продавался с дисконтом. Размер скидки также неизвестен.В конце 2023 года ВТБ оценивал объем своих заблокированных активов в 900 миллиардов рублей. Ранее глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал чистую прибыль группы по итогам 2024 года в 500 миллиардов рублей. Российские средства, замороженные Западом, вероятно, потеряны для страны надолго или навсегда. Такое мнение ранее высказал директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев.С февраля 2022-го в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Бельгия выступает против их изъятия, полагая, что это приведет к непредсказуемым последствиям.
https://1prime.ru/20240627/sredstva-849541506.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_135:0:2764:1972_1920x0_80_0_0_b06eff9bf46d6bdd758107d3338f649b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
втб, прибыль, активы, замороженные российские активы
ВТБ, прибыль, активы, замороженные российские активы
10:44 28.06.2024
 
ВТБ получил 16 млрд рублей прибыли от продажи заблокированных активов

РБК: ВТБ получил 16 млрд рублей прибыли от продажи заблокированных активов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. ВТБ продал часть заблокированных из-за санкций активов с прибылью 16 миллиардов рублей, сообщил первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов. Это первая подобная сделка на российском рынке, пишет РБК.
Проданные активы не покрывались обязательствами банка перед нерезидентами. Покупателя и объем переданных активов Пьянов не раскрыл. Однако по форме это была цессия — переуступка прав требования по активам от банка покупателю. Портфель продавался с дисконтом. Размер скидки также неизвестен.
В конце 2023 года ВТБ оценивал объем своих заблокированных активов в 900 миллиардов рублей. Ранее глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал чистую прибыль группы по итогам 2024 года в 500 миллиардов рублей.
Российские средства, замороженные Западом, вероятно, потеряны для страны надолго или навсегда. Такое мнение ранее высказал директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев.
С февраля 2022-го в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Бельгия выступает против их изъятия, полагая, что это приведет к непредсказуемым последствиям.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
В Минфине допустили потерю российских средств на Западе "навсегда"
Вчера, 13:19
 
ВТБприбыльактивызамороженные российские активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала