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ВТБ получил 16 млрд рублей прибыли от продажи заблокированных активов

ВТБ получил 16 млрд рублей прибыли от продажи заблокированных активов - 28.06.2024, ПРАЙМ

ВТБ получил 16 млрд рублей прибыли от продажи заблокированных активов

ВТБ продал часть заблокированных из-за санкций активов с прибылью 16 миллиардов рублей, сообщил первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов. Это первая подобная... | 28.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-28T10:44+0300

2024-06-28T10:44+0300

2024-06-28T10:44+0300

втб

прибыль

активы

замороженные российские активы

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. ВТБ продал часть заблокированных из-за санкций активов с прибылью 16 миллиардов рублей, сообщил первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов. Это первая подобная сделка на российском рынке, пишет РБК. Проданные активы не покрывались обязательствами банка перед нерезидентами. Покупателя и объем переданных активов Пьянов не раскрыл. Однако по форме это была цессия — переуступка прав требования по активам от банка покупателю. Портфель продавался с дисконтом. Размер скидки также неизвестен.В конце 2023 года ВТБ оценивал объем своих заблокированных активов в 900 миллиардов рублей. Ранее глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал чистую прибыль группы по итогам 2024 года в 500 миллиардов рублей. Российские средства, замороженные Западом, вероятно, потеряны для страны надолго или навсегда. Такое мнение ранее высказал директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев.С февраля 2022-го в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Бельгия выступает против их изъятия, полагая, что это приведет к непредсказуемым последствиям.

https://1prime.ru/20240627/sredstva-849541506.html

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втб, прибыль, активы, замороженные российские активы