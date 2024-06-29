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В России мгновенно продали нераспакованный мотоцикл Jawa из СССР
В России мгновенно продали нераспакованный мотоцикл Jawa из СССР - 29.06.2024, ПРАЙМ
В России мгновенно продали нераспакованный мотоцикл Jawa из СССР
В России был мгновенно реализован за 2,1 миллиона рублей простоявший в заводской упаковке со времен СССР чехословацкий мотоцикл Jawa. Он сохранился в... | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T23:45+0300
2024-06-29T23:45+0300
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. В России был мгновенно реализован за 2,1 миллиона рублей простоявший в заводской упаковке со времен СССР чехословацкий мотоцикл Jawa. Он сохранился в первозданном виде с 1991 года, так как его никогда не доставали из транспортировочного заводского ящика. Об этом сообщил портал Motor.ru. Отмечается, что объявление о продаже разместили на сайте бесплатных объявлений 12 июня, а уже 28 июня у мотоцикла появился новый владелец. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным портала, мотоцикл долго простоял в ящике. Все его детали были покрыты толстым слоем пыли и паутины, хромированные элементы были завернуты в вощеную бумагу, ящик был закрыт транспортировочной пленкой во избежание попадания солнечных лучей. Следов эксплуатации или царапин на мотоцикле обнаружено не было.Авторы материала добавили, что в 1990 году мотоцикл Jawa стоил 1100 рублей. В настоящее время диапазон цен очень широкий. Стоимость начинается от нескольких десятков тысяч рублей за мотоциклы, требующие реставрации, до 400-900 тысяч рублей за ухоженные байки почти не имеющие пробега.
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авто, мотоциклы, транспорт
Авто, Мотоциклы, Транспорт
В России мгновенно продали нераспакованный мотоцикл Jawa из СССР
Motor.ru: в РФ мгновенно продали нераспакованный мотоцикл из СССР за 2,1 млн руб
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ.
В России был мгновенно реализован за 2,1 миллиона рублей простоявший в заводской упаковке со времен СССР чехословацкий мотоцикл Jawa. Он сохранился в первозданном виде с 1991 года, так как его никогда не доставали из транспортировочного заводского ящика. Об этом сообщил портал Motor.ru
.
Отмечается, что объявление о продаже разместили на сайте бесплатных объявлений 12 июня, а уже 28 июня у мотоцикла появился новый владелец.
По данным портала, мотоцикл долго простоял в ящике. Все его детали были покрыты толстым слоем пыли и паутины, хромированные элементы были завернуты в вощеную бумагу, ящик был закрыт транспортировочной пленкой во избежание попадания солнечных лучей. Следов эксплуатации или царапин на мотоцикле обнаружено не было.
Авторы материала добавили, что в 1990 году мотоцикл Jawa стоил 1100 рублей. В настоящее время диапазон цен очень широкий. Стоимость начинается от нескольких десятков тысяч рублей за мотоциклы, требующие реставрации, до 400-900 тысяч рублей за ухоженные байки почти не имеющие пробега.
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