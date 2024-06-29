Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР - 29.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240629/svo-849599449.html
Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР - 29.06.2024, ПРАЙМ
Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР
Российские подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шумы в ДНР, передает МО РФ. | 29.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-29T13:49+0300
2024-06-29T13:54+0300
спецоперация на украине
вс россии
освобождение
днр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847105225_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c5c8481ae001cfe636f389f46fda4a24.jpg
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Российские подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шумы в ДНР, передает МО РФ.Как указывается в сообщении оборонного ведомства, Шумы были освобождены в результате успешных действий российских войск. При этом подразделения ВС России улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Говоселовка Первая в ДНР.Вместе с тем в течение суток группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 142-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ. По данным МО РФ, потери ВСУ составили до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".
https://1prime.ru/20240620/general-849354339.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847105225_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1761067b21522574627f31e26df4995e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вс россии, освобождение, днр
Спецоперация на Украине, ВС России, Освобождение, ДНР
13:49 29.06.2024 (обновлено: 13:54 29.06.2024)
 
Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР

Минобороны РФ: Группировка "Центр" освободила населенный пункт Шумы в ДНР

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Российские подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шумы в ДНР, передает МО РФ.
Как указывается в сообщении оборонного ведомства, Шумы были освобождены в результате успешных действий российских войск. При этом подразделения ВС России улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Говоселовка Первая в ДНР.
Вместе с тем в течение суток группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 142-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
Немецкий генерал сделал неожиданное заявление о войсках НАТО на Украине
20 июня, 16:48
По данным МО РФ, потери ВСУ составили до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".
 
Спецоперация на УкраинеВС РоссииОсвобождениеДНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала