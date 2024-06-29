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Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР - 29.06.2024, ПРАЙМ

Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР

Российские подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шумы в ДНР, передает МО РФ. | 29.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-29T13:49+0300

2024-06-29T13:49+0300

2024-06-29T13:54+0300

спецоперация на украине

вс россии

освобождение

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Российские подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шумы в ДНР, передает МО РФ.Как указывается в сообщении оборонного ведомства, Шумы были освобождены в результате успешных действий российских войск. При этом подразделения ВС России улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Говоселовка Первая в ДНР.Вместе с тем в течение суток группировка "Центр" отразила шесть контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 142-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ. По данным МО РФ, потери ВСУ составили до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".

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вс россии, освобождение, днр