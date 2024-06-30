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Российские войска освободили Спорное в ДНР - 30.06.2024, ПРАЙМ
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Российские войска освободили Спорное в ДНР
Российские войска освободили Спорное в ДНР - 30.06.2024, ПРАЙМ
Российские войска освободили Спорное в ДНР
Российские войска "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Спорное в ДНР, передает МО России. | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T13:27+0300
2024-06-30T13:29+0300
спецоперация на украине
вс россии
контроль
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российские войска "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Спорное в ДНР, передает МО России. В сообщении оборонного ведомства указывается: "Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное Донецкой народной республики".
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вс россии, контроль, днр
Спецоперация на Украине, ВС России, контроль, ДНР
13:27 30.06.2024 (обновлено: 13:29 30.06.2024)
 
Российские войска освободили Спорное в ДНР

Минобороны РФ: ВС России взяли под контроль населенный пункт Спорное в ДНР

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российские войска "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Спорное в ДНР, передает МО России.
В сообщении оборонного ведомства указывается: "Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное Донецкой народной республики".
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