https://1prime.ru/20240630/svo-849609980.html
Российские войска освободили Спорное в ДНР
Российские войска освободили Спорное в ДНР - 30.06.2024, ПРАЙМ
Российские войска освободили Спорное в ДНР
Российские войска "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Спорное в ДНР, передает МО России. | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T13:27+0300
2024-06-30T13:27+0300
2024-06-30T13:29+0300
спецоперация на украине
вс россии
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днр
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российские войска "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Спорное в ДНР, передает МО России. В сообщении оборонного ведомства указывается: "Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное Донецкой народной республики".
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вс россии, контроль, днр
Спецоперация на Украине, ВС России, контроль, ДНР
Российские войска освободили Спорное в ДНР
Минобороны РФ: ВС России взяли под контроль населенный пункт Спорное в ДНР