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ВС России взяли под контроль Новоалександровку в ДНР

ВС России взяли под контроль Новоалександровку в ДНР - 30.06.2024, ПРАЙМ

ВС России взяли под контроль Новоалександровку в ДНР

Российские войска группировки "Центр" освободили Новоалександровку в Донецкой Народной Республике, передает МО России. | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T14:11+0300

2024-06-30T14:11+0300

2024-06-30T14:11+0300

спецоперация на украине

вс россии

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днр

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российские войска группировки "Центр" освободили Новоалександровку в Донецкой Народной Республике, передает МО России. В сообщении оборонного ведомства указывается: "Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение".При этом в минобороны отметили, что ВС России нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ и одной бригады нацгвардии. При этом российские войска в течение суток отразили пять контратак.Также в ведомстве сообщили о суточных потерях противника: до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм американская гаубица М777, 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, две 100 мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

https://1prime.ru/20240629/lovushka-849604853.html

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вс россии, контроль, днр