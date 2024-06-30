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ВС России взяли под контроль Новоалександровку в ДНР
ВС России взяли под контроль Новоалександровку в ДНР - 30.06.2024, ПРАЙМ
ВС России взяли под контроль Новоалександровку в ДНР
Российские войска группировки "Центр" освободили Новоалександровку в Донецкой Народной Республике, передает МО России. | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T14:11+0300
2024-06-30T14:11+0300
2024-06-30T14:11+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российские войска группировки "Центр" освободили Новоалександровку в Донецкой Народной Республике, передает МО России. В сообщении оборонного ведомства указывается: "Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение".При этом в минобороны отметили, что ВС России нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ и одной бригады нацгвардии. При этом российские войска в течение суток отразили пять контратак.Также в ведомстве сообщили о суточных потерях противника: до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм американская гаубица М777, 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, две 100 мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
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вс россии, контроль, днр
Спецоперация на Украине, ВС России, контроль, ДНР
ВС России взяли под контроль Новоалександровку в ДНР
МО РФ: российские войска освободили Новоалександровку в ДНР
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российские войска группировки "Центр" освободили Новоалександровку в Донецкой Народной Республике, передает МО России.
В сообщении оборонного ведомства указывается: "Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение".
При этом в минобороны отметили, что ВС России нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ и одной бригады нацгвардии. При этом российские войска в течение суток отразили пять контратак.
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Также в ведомстве сообщили о суточных потерях противника: до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм американская гаубица М777, 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, две 100 мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.