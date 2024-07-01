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Ряд российских банков изменили ставки по автокредитам

Ряд российских банков изменили ставки по автокредитам - 01.07.2024, ПРАЙМ

Ряд российских банков изменили ставки по автокредитам

Банк "Уралсиб" с 1 июля повысил процентные ставки по кредитам как на новые автомобили, так и имеющие пробег, "Ингосстрах банк" рассматривает изменение ставок,... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T20:01+0300

2024-07-01T20:01+0300

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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Банк "Уралсиб" с 1 июля повысил процентные ставки по кредитам как на новые автомобили, так и имеющие пробег, "Ингосстрах банк" рассматривает изменение ставок, Росбанк также продолжит оптимизировать свои продукты, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. Банк России с 1 июля ввел надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. ЦБ отмечал, что автокредитование растет высокими темпами, рост задолженности составил 53% год к году на 1 апреля 2024 года. Он обеспечивается в том числе ослаблением банками стандартов кредитования. В результате ЦБ решил ужесточить регулирование для повышения устойчивости банковского сектора в стрессовом сценарии и ограничения долговой нагрузки граждан по автокредитам. Также с 1 июля прекращается действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов. "Да, мы пересмотрели размер процентных ставок с 1 июля 2024 года. Изменения коснулись как новых автомобилей, так и авто с пробегом… Процент изменения разный, от 20 б.п. до 240 б.п., все зависит от допустимого уровня ПСК в конкретных тарифах", — сказала РИА Новости руководитель дирекции развития автокредитования банка Екатерина Мельникова. По ее словам, основная цель изменений – соблюсти ограничения по ПСК и не потерять в доходности при выдаче кредитов с показателем долговой нагрузки больше 50% в связи с вновь применяемыми надбавками по ним. Пресс-служба банка ВТБ указала, что кредитная организация всегда учитывает распоряжения регулятора. "Банк уже адаптировал программы в соответствии с новыми изменениями, при этом мы сохранили доступность автокредитования для максимального числа клиентов", — отметили там. "Нашим банком рассматриваются различные варианты реагирования на регуляторные ограничения, в том числе и изменения ставок по автокредитам. Конкретные решения будут приниматься исходя из текущей макроэкономической ситуации и анализа действий конкурентов", — сообщили в пресс-службе "Ингосстрах банка". "Все верно, с 1 июля были введены риск-надбавки по автокредитам и, как следствие, кредитные организации будут вынуждены повысить стоимость автокредитов для категории заемщиков с повышенной платежной нагрузкой. "Росбанк Авто" придерживается избирательной и клиентоориентированной продуктовой политики. В зависимости от категории заемщиков, помимо роста ставок, предлагаются альтернативные способы управления долговой нагрузкой, как, например, пересмотр срока кредита, уменьшение ежемесячного платежа, и так далее", — сказал начальник управления продуктовой политики "Росбанк Авто" Алексей Бессонов на вопрос о планах банка по повышению ставок по автокредитам. Он считает, что регуляторные изменения повлияют на сокращение объемов рынка потребительских кредитов. "Мы будем наблюдать за изменениями спроса и продолжать оптимизировать свои продуктовые предложения", — подчеркнул Бессонов. Сбербанк воздержался от комментариев. Остальные банки, в числе которых Газпромбанк, РСХБ, Т-банк (ранее — "Тинькофф банк"), Совкомбанк, не ответили на запрос РИА Новости.

https://1prime.ru/20240701/ipoteka-849634475.html

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россия, авто, кредит, банки