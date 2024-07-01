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Ожидаемый в России кроссовер Geely Atlas Cool обновился и подешевел - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Ожидаемый в России кроссовер Geely Atlas Cool обновился и подешевел
Ожидаемый в России кроссовер Geely Atlas Cool обновился и подешевел - 01.07.2024, ПРАЙМ
Ожидаемый в России кроссовер Geely Atlas Cool обновился и подешевел
В Китае начались продажи нового Boyue Cool, в другой версии название — Boyue L. В России эти кроссоверы, вероятно, получат имена Atlas Cool и Atlas. Машина... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T12:00+0300
2024-07-01T12:00+0300
авто
кроссовер
китайские авто
geely
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В Китае начались продажи нового Boyue Cool, в другой версии название — Boyue L. В России эти кроссоверы, вероятно, получат имена Atlas Cool и Atlas. Машина подешевела на семь процентов в Поднебесной, при этом базовая комплектация стала богаче, пишет издание Motor.От знакомого россиянам "Атласа" новинка отличается внешностью и размерами. Колёсная база уменьшена на 76 миллиметров, хотя платформа CMA сохранена. Цена снизилась до примерно 93 тысяч юаней (почти 13 тысяч долларов). В России "старый" кроссовер Atlas Pro переходит под крыло BelGee. Цены на "Атлас" нового поколения начинаются с 3,2 миллиона рублей, а кроссовер с приставкой Cool должен быть дешевле.Вопреки падению авторынка в мае, некоторые китайские модели показали двузначный и даже трехзначный рост реализации. Changan CS95, Jaecoo J8 и DFM Aeolus Shine Max показали положительную динамику роста продаж.
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авто, кроссовер, китайские авто, geely
Авто, кроссовер, китайские авто, Geely
12:00 01.07.2024
 
Ожидаемый в России кроссовер Geely Atlas Cool обновился и подешевел

Motor: ожидаемый в РФ кроссовер Geely прошел через обновление и стал дешевле

© РИА Новости . Алексей Захаров#Автомобиль Geely NL-3 на Московском международном автомобильном салоне-2016
#Автомобиль Geely NL-3 на Московском международном автомобильном салоне-2016 - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Алексей Захаров
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В Китае начались продажи нового Boyue Cool, в другой версии название — Boyue L. В России эти кроссоверы, вероятно, получат имена Atlas Cool и Atlas. Машина подешевела на семь процентов в Поднебесной, при этом базовая комплектация стала богаче, пишет издание Motor.
От знакомого россиянам "Атласа" новинка отличается внешностью и размерами. Колёсная база уменьшена на 76 миллиметров, хотя платформа CMA сохранена. Цена снизилась до примерно 93 тысяч юаней (почти 13 тысяч долларов). В России "старый" кроссовер Atlas Pro переходит под крыло BelGee. Цены на "Атлас" нового поколения начинаются с 3,2 миллиона рублей, а кроссовер с приставкой Cool должен быть дешевле.
Вопреки падению авторынка в мае, некоторые китайские модели показали двузначный и даже трехзначный рост реализации. Changan CS95, Jaecoo J8 и DFM Aeolus Shine Max показали положительную динамику роста продаж.
Производство автомобилей Geely на заводе BelGee в Минской области - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
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Автокроссоверкитайские автоGeely
 
 
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