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Ожидаемый в России кроссовер Geely Atlas Cool обновился и подешевел
Ожидаемый в России кроссовер Geely Atlas Cool обновился и подешевел - 01.07.2024, ПРАЙМ
Ожидаемый в России кроссовер Geely Atlas Cool обновился и подешевел
В Китае начались продажи нового Boyue Cool, в другой версии название — Boyue L. В России эти кроссоверы, вероятно, получат имена Atlas Cool и Atlas. Машина... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T12:00+0300
2024-07-01T12:00+0300
2024-07-01T12:00+0300
авто
кроссовер
китайские авто
geely
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В Китае начались продажи нового Boyue Cool, в другой версии название — Boyue L. В России эти кроссоверы, вероятно, получат имена Atlas Cool и Atlas. Машина подешевела на семь процентов в Поднебесной, при этом базовая комплектация стала богаче, пишет издание Motor.От знакомого россиянам "Атласа" новинка отличается внешностью и размерами. Колёсная база уменьшена на 76 миллиметров, хотя платформа CMA сохранена. Цена снизилась до примерно 93 тысяч юаней (почти 13 тысяч долларов). В России "старый" кроссовер Atlas Pro переходит под крыло BelGee. Цены на "Атлас" нового поколения начинаются с 3,2 миллиона рублей, а кроссовер с приставкой Cool должен быть дешевле.Вопреки падению авторынка в мае, некоторые китайские модели показали двузначный и даже трехзначный рост реализации. Changan CS95, Jaecoo J8 и DFM Aeolus Shine Max показали положительную динамику роста продаж.
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авто, кроссовер, китайские авто, geely
Авто, кроссовер, китайские авто, Geely
Ожидаемый в России кроссовер Geely Atlas Cool обновился и подешевел
Motor: ожидаемый в РФ кроссовер Geely прошел через обновление и стал дешевле