https://1prime.ru/20240701/geely-849627881.html

Ожидаемый в России кроссовер Geely Atlas Cool обновился и подешевел

Ожидаемый в России кроссовер Geely Atlas Cool обновился и подешевел - 01.07.2024, ПРАЙМ

Ожидаемый в России кроссовер Geely Atlas Cool обновился и подешевел

В Китае начались продажи нового Boyue Cool, в другой версии название — Boyue L. В России эти кроссоверы, вероятно, получат имена Atlas Cool и Atlas. Машина... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T12:00+0300

2024-07-01T12:00+0300

2024-07-01T12:00+0300

авто

кроссовер

китайские авто

geely

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В Китае начались продажи нового Boyue Cool, в другой версии название — Boyue L. В России эти кроссоверы, вероятно, получат имена Atlas Cool и Atlas. Машина подешевела на семь процентов в Поднебесной, при этом базовая комплектация стала богаче, пишет издание Motor.От знакомого россиянам "Атласа" новинка отличается внешностью и размерами. Колёсная база уменьшена на 76 миллиметров, хотя платформа CMA сохранена. Цена снизилась до примерно 93 тысяч юаней (почти 13 тысяч долларов). В России "старый" кроссовер Atlas Pro переходит под крыло BelGee. Цены на "Атлас" нового поколения начинаются с 3,2 миллиона рублей, а кроссовер с приставкой Cool должен быть дешевле.Вопреки падению авторынка в мае, некоторые китайские модели показали двузначный и даже трехзначный рост реализации. Changan CS95, Jaecoo J8 и DFM Aeolus Shine Max показали положительную динамику роста продаж.

https://1prime.ru/20240624/pyaterka-849436478.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, кроссовер, китайские авто, geely