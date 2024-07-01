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В РПЦ поддержали инициативу муфтия Дагестана о запрете никаба

В РПЦ поддержали инициативу муфтия Дагестана о запрете никаба - 01.07.2024, ПРАЙМ

В РПЦ поддержали инициативу муфтия Дагестана о запрете никаба

Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) прокомментировал инициативу муфтия Дагестана Ахмеда Абдулаева запретить ношение никаба фетвой и призвал прописать это | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T17:18+0300

2024-07-01T17:18+0300

2024-07-01T17:18+0300

госдума

дагестан

рпц

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) прокомментировал инициативу муфтия Дагестана Ахмеда Абдулаева запретить ношение никаба фетвой и призвал прописать это также в гражданских законах."Вот и правильно, хотя печально, что такой кровью. Однако дело, конечно, совсем не в одном никабе", - написал архиепископ Савва в своем Telegram-канале.Ранее стало известно, что муфтият республики в ближайшее время издаст фетву о запрете женского головного убора с узкой прорезью для глаз. Еще весной с такой инициативой выступал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев. Поскольку, на его взгляд, такой элемент одежды повышает риски экстремизма.В нижнюю палату парламента также внесен проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Инициатива предполагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, что авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности.

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госдума, дагестан, рпц