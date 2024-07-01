https://1prime.ru/20240701/problems-849642180.html
WP: команда Байдена верит в его победу, несмотря на "умственные" проблемы
WP: команда Байдена верит в его победу, несмотря на "умственные" проблемы - 01.07.2024, ПРАЙМ
WP: команда Байдена верит в его победу, несмотря на "умственные" проблемы
Команда президента США Джо Байдена верит в его победу на выборах, невзирая на возраст и "умственную некомпетентность", пишет издание Washington Post. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T18:33+0300
2024-07-01T18:33+0300
2024-07-01T18:36+0300
политика
джо байден
дональд трамп
демократическая партия сша
сша
выборы в сша
дебаты
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668822_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_d7080d6f5bf19e002aa2b1a91d09ca5a.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Команда президента США Джо Байдена верит в его победу на выборах, невзирая на возраст и "умственную некомпетентность", пишет издание Washington Post.По словам собеседника издания, близкого к команде, пока не ясно, повлияют ли разгромные для Байдена дебаты на общественное мнение. Последние опросы демонстрируют, что провал не оказал влияния на потенциальные результаты голосования. При этом внутри консервативной партии не утихают споры о слабых и сильных сторонах кандидата, подчеркивает Washington Post.В ночь на 28 июня в Атланте прошли теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Они продлились 90 минут с двумя перерывами на рекламу. Зрителей в студии не было. По общему мнению экспертов и журналистов, действующий хозяин Белого дома плохо выступил. Второй раунд запланирован на 10 сентября, он пройдет в эфире телеканала ABC. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://1prime.ru/20240628/debaty-849572818.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668822_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_2340365def27ca6880d3fa8a8f58f344.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, дональд трамп, демократическая партия сша, сша, выборы в сша, дебаты, политика
Политика, Джо Байден, Дональд Трамп, Демократическая партия США, США, выборы в США, дебаты, политика
WP: команда Байдена верит в его победу, несмотря на "умственные" проблемы
WP: команда Байдена верит в его победу, несмотря на "умственные" проблемы