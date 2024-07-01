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WP: команда Байдена верит в его победу, несмотря на "умственные" проблемы - 01.07.2024, ПРАЙМ
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WP: команда Байдена верит в его победу, несмотря на "умственные" проблемы
WP: команда Байдена верит в его победу, несмотря на "умственные" проблемы - 01.07.2024, ПРАЙМ
WP: команда Байдена верит в его победу, несмотря на "умственные" проблемы
Команда президента США Джо Байдена верит в его победу на выборах, невзирая на возраст и "умственную некомпетентность", пишет издание Washington Post. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T18:33+0300
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политика
джо байден
дональд трамп
демократическая партия сша
сша
выборы в сша
дебаты
политика
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Команда президента США Джо Байдена верит в его победу на выборах, невзирая на возраст и "умственную некомпетентность", пишет издание Washington Post.По словам собеседника издания, близкого к команде, пока не ясно, повлияют ли разгромные для Байдена дебаты на общественное мнение. Последние опросы демонстрируют, что провал не оказал влияния на потенциальные результаты голосования. При этом внутри консервативной партии не утихают споры о слабых и сильных сторонах кандидата, подчеркивает Washington Post.В ночь на 28 июня в Атланте прошли теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Они продлились 90 минут с двумя перерывами на рекламу. Зрителей в студии не было. По общему мнению экспертов и журналистов, действующий хозяин Белого дома плохо выступил. Второй раунд запланирован на 10 сентября, он пройдет в эфире телеканала ABC. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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джо байден, дональд трамп, демократическая партия сша, сша, выборы в сша, дебаты, политика
Политика, Джо Байден, Дональд Трамп, Демократическая партия США, США, выборы в США, дебаты, политика
18:33 01.07.2024 (обновлено: 18:36 01.07.2024)
 
WP: команда Байдена верит в его победу, несмотря на "умственные" проблемы

WP: команда Байдена верит в его победу, несмотря на "умственные" проблемы

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Команда президента США Джо Байдена верит в его победу на выборах, невзирая на возраст и "умственную некомпетентность", пишет издание Washington Post.
По словам собеседника издания, близкого к команде, пока не ясно, повлияют ли разгромные для Байдена дебаты на общественное мнение. Последние опросы демонстрируют, что провал не оказал влияния на потенциальные результаты голосования. При этом внутри консервативной партии не утихают споры о слабых и сильных сторонах кандидата, подчеркивает Washington Post.
В ночь на 28 июня в Атланте прошли теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Они продлились 90 минут с двумя перерывами на рекламу. Зрителей в студии не было. По общему мнению экспертов и журналистов, действующий хозяин Белого дома плохо выступил. Второй раунд запланирован на 10 сентября, он пройдет в эфире телеканала ABC. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена шуткой про будильник
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ПолитикаДжо БайденДональд ТрампДемократическая партия СШАСШАвыборы в СШАдебатыполитика
 
 
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