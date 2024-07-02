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В Дагестане разъяснили разницу между никабом и хиджабом - 02.07.2024, ПРАЙМ
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В Дагестане разъяснили разницу между никабом и хиджабом
В Дагестане разъяснили разницу между никабом и хиджабом - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Дагестане разъяснили разницу между никабом и хиджабом
Законное решение в рамках исламского шариата о запрете на ношение никаба не относится к другому элементу одежды - хиджабу, пояснил муфтият Дагестана. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T11:09+0300
2024-07-02T11:09+0300
дагестан
муфтий
сергей меликов
александр бастрыкин
госдума
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Законное решение в рамках исламского шариата о запрете на ношение никаба не относится к другому элементу одежды - хиджабу, пояснил муфтият Дагестана. "Никаб — это то, что полностью скрывает лицо, оставляя лишь щель для глаз. В никабе вы сможете даже не узнать, кто перед вами — мужчина или женщина",— говорится в сообщении религиозной организации республики в Telegram-канале. При этом отмечается, что хиджаб нельзя запрещать, но и не следует навязывать его ношение. Название этого головного убора переводится с арабского как "покрывало" или "завеса". Никаб означает "маска". И если первый элемент - это по сути головной платок, то второй оставляет женщине лишь прорезь для глаз. Глава Дагестана Сергей Меликов высказал четкую позицию против ношения никаба, поскольку подобная одежда достаточно свободна для того, чтобы проносить под ней запрещённые предметы. Кроме того, она может скрывать мужчину-злоумышленника. С таким мнением согласен глава СКР Александр Бастрыкин. В середине июня в нижнюю палату парламента внесли проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Инициатива предполагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, что авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности.
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дагестан, муфтий, сергей меликов, александр бастрыкин, госдума
Дагестан, Муфтий, Сергей Меликов, Александр Бастрыкин, Госдума
11:09 02.07.2024
 
В Дагестане разъяснили разницу между никабом и хиджабом

Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖенщина в никабе на фестивале "Курбан-Фест" в Казани
Женщина в никабе на фестивале Курбан-Фест в Казани - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Законное решение в рамках исламского шариата о запрете на ношение никаба не относится к другому элементу одежды - хиджабу, пояснил муфтият Дагестана.
"Никаб — это то, что полностью скрывает лицо, оставляя лишь щель для глаз. В никабе вы сможете даже не узнать, кто перед вами — мужчина или женщина",— говорится в сообщении религиозной организации республики в Telegram-канале.
При этом отмечается, что хиджаб нельзя запрещать, но и не следует навязывать его ношение. Название этого головного убора переводится с арабского как "покрывало" или "завеса". Никаб означает "маска". И если первый элемент - это по сути головной платок, то второй оставляет женщине лишь прорезь для глаз.
Глава Дагестана Сергей Меликов высказал четкую позицию против ношения никаба, поскольку подобная одежда достаточно свободна для того, чтобы проносить под ней запрещённые предметы. Кроме того, она может скрывать мужчину-злоумышленника. С таким мнением согласен глава СКР Александр Бастрыкин.
В середине июня в нижнюю палату парламента внесли проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Инициатива предполагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, что авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности.
 
ДагестанМуфтийСергей МеликовАлександр БастрыкинГосдума
 
 
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