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В Дагестане разъяснили разницу между никабом и хиджабом

В Дагестане разъяснили разницу между никабом и хиджабом - 02.07.2024, ПРАЙМ

В Дагестане разъяснили разницу между никабом и хиджабом

Законное решение в рамках исламского шариата о запрете на ношение никаба не относится к другому элементу одежды - хиджабу, пояснил муфтият Дагестана. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T11:09+0300

2024-07-02T11:09+0300

2024-07-02T11:09+0300

дагестан

муфтий

сергей меликов

александр бастрыкин

госдума

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Законное решение в рамках исламского шариата о запрете на ношение никаба не относится к другому элементу одежды - хиджабу, пояснил муфтият Дагестана. "Никаб — это то, что полностью скрывает лицо, оставляя лишь щель для глаз. В никабе вы сможете даже не узнать, кто перед вами — мужчина или женщина",— говорится в сообщении религиозной организации республики в Telegram-канале. При этом отмечается, что хиджаб нельзя запрещать, но и не следует навязывать его ношение. Название этого головного убора переводится с арабского как "покрывало" или "завеса". Никаб означает "маска". И если первый элемент - это по сути головной платок, то второй оставляет женщине лишь прорезь для глаз. Глава Дагестана Сергей Меликов высказал четкую позицию против ношения никаба, поскольку подобная одежда достаточно свободна для того, чтобы проносить под ней запрещённые предметы. Кроме того, она может скрывать мужчину-злоумышленника. С таким мнением согласен глава СКР Александр Бастрыкин. В середине июня в нижнюю палату парламента внесли проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Инициатива предполагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, что авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности.

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дагестан, муфтий, сергей меликов, александр бастрыкин, госдума